DTO, PAÜ ile iş birliğini artırıyor DTO Başkanı Erdoğan PAÜ'lü akademisyenleri ağırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DTO, PAÜ ile iş birliğini artırıyor DTO Başkanı Erdoğan PAÜ'lü akademisyenleri ağırladı

İHA

DTO, PAÜ ile iş birliğini artırıyor DTO Başkanı Erdoğan PAÜ'lü akademisyenleri ağırladı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği halinde iş dünyasına yönelik projeler üretmeye dönük çabasını sürdürüyor. DTO Yönetim Kurulu, bu kapsamda Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) akademisyenlerini ağırladı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. M. Ensar Yeşilyurt beraberinde İİBF öğretim üyelerinden oluşan bir heyetle Denizli Ticaret Odası’nın (DTO) haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına konuk oldu. İş dünyasına, iş geliştirme, işletmelerde kayıp kaçakları önleyerek verimliliği artırma ve sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik fikirlerini dinledi. Görüşmenin sonunda, PAÜ İİBF ile bazı alanlarda birlikte hareket edilerek, akademisyenlerle iş dünyasına yönelik konularda, sektörlerin yararına olacak ve gelişimini sağlayacak ortak projeler hazırlanarak, DTO ile PAÜ arasındaki iş birliğinin kesintisiz sürdürülüp güçlendirilmesine dair prensip kararı alındı. DTO Başkanı Uğur Erdoğan ile yönetim kurulu üyeleri, Dr. Mehtap Sarıkaya’nın Sürdürülebilirlik; Prof. Dr. Hakan Aygören ile Doç. Dr. Umut Uyar’ın Finansal Sürdürülebilirlik ve Yeni Gelişmeler Işığında Finansal Hedefler; Dr. M. Ulaş Koyuncuoğlu’nun İşletmelerde Optimizasyon Uygulamaları, Rotalama ve İş Dizaynı Optimizasyonu; Prof. Dr. Oğuz Karadeniz, Doç. Dr. Nagihan Durusoy ve Dr. Sezgi Akbaş’ın Teşvikler ve Sosyal Güvenlikle İlgili Kritik Konular; Prof. Dr. Ayşe İrmiş ve Dr. Hicran U. Dinçer Aydın’ın da Girişimcilik ve Pazarlama İçin Yeni Teknikler konularındaki sunumlarını dinledi.

“Birlikte çok daha güzel işlere, projelere imza atacağız”
DTO Başkanı Uğur Erdoğan, konuşmasına PAÜ’nün birbirinden değerli isimlerini ağırlamaktan memnun olduklarını söyleyerek başladı. Erdoğan, bilginin, modern çağın en değerli varlığı olduğunun, kendilerinin de doğru bilgiye ulaşmak ve iş dünyasına katkı olarak sunmak için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayarak, “Denizli, sanayisiyle bugüne kadar Türkiye’nin ilk 500 ve ikinci 500 sıralamalarında ihracatta da hep ilk 10’larda olmuştur. Bundan sonraki hareketimizin yönü ise teknolojik yatırımlar olacak. Aynı zamanda, katma değeri yüksek ürünlerde neler yapılabilir. Bu konuya eğileceğiz. Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi hazırladık. 1012 dolar olan ihracat birim değerimizi, 100150 dolara nasıl çıkarırız. Bunun gayreti içerisine girdik. 3 yıldan beri, gece gündüz demeden dünyanın dört bir tarafını dolaştık. Hindistan’a, Amerika’ya ve Almanya’ya gittik. Bu projeyi hazırladık ve şu an son aşamasındayız. Bir gün şunu hep birlikte övünerek diyeceğiz ki ‘Artık Denizli’mizde de katma değeri yüksek ürünlere geçişle ilgili ARGE merkezlerimiz var; son teknoloji ürünler üretebileceğiz.’ Üyelerimize bu imkânı tanıyıp artık ‘Sizlerin katkısı ve desteği ile silah sanayi, ilaç sanayi aynı zamanda uçak ve otomobil sanayi ile ilgili bir şeyler yapmamız, üretmemiz gerekiyor’ demeliyiz. Model Fabrikamız ile de sürdürülebilirlik ve verimin artırılması konularındaki fiili ilk adımı atacağız. Makine Mühendisleri Odamızla protokol yaptık; işletmelerde enerji verimliliğini artırma çalışmaları başlattık. Sizlerle de sinerji oluşturup güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Sizinle de bazı alanlarda birlikte hareket ederek, akademisyenlerimizle iş dünyamıza yönelik konularda, sektörlerimizin yararına olacak ve daha da gelişmelerini sağlayacak ortak projeler hazırlayarak, DTO ile PAÜ arasındaki iş birliğinin kesintisiz sürdürülüp güçlendirilmesine dair adımlar atalım. Bugün burada en azından bu yönde bir prensip kararı alalım” dedi.

“Çalışmalarınızı takdir ediyor, hayranlıkla izliyoruz”
Sunumunda Teşvikler, Sosyal Güvenlikle İlgili Kritik Konulara yer veren Prof. Dr. Oğuz Karadeniz ise, Ticaret Odası’nın çalışmalarını büyük bir zevkle izlediğini ifade ederek, özellikle Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi’nin devrim niteliğinde büyük ve Denizli sanayisinin dönüm noktası olarak gördüğü bir girişim olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Karadeniz, “Katma değer arttığında, iş kollarındaki çalışma koşulları da düzeliyor. Katma değer arttığı zaman ücret de artıyor. İşçi işveren arasındaki uyuşmazlık azalıyor ve iş gücü verimliliği artıyor. Ticaret Odası’ndaki son yıllardaki bu gelişimi ben görüyorum ve çok da mutlu oluyorum. Üstelik iş yapmaya bu kadar da hevesli bir başkan ve yönetim kurulu varken, ben çok daha iyi işler de yapacağınızı düşünüyorum. Bizler de akademisyenler olarak sizlerle elimizden geleni vermeye, Denizli ve Türkiye ekonomisi için yapmaya hazırız” dedi.

“Vizyoner çabalarınızı görüyor ve destekliyoruz”
PAÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. M. Ensar Yeşilyurt da kendilerini kabul eden Başkan Erdoğan ile DTO Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti. Prof. Dr. Yeşilyurt, “Özellikle bu son dönemdeki göstermiş olduğunuz vizyoner çabaları, hayranlıkla izliyoruz. Teknik Tekstile Dönüşüm Projeniz bence Denizli’nin tekstil sanayiye yönlendikten sonraki ikinci büyük kırılma, değişim ve gelişim noktası olacak. Biz, böyle düşünüyoruz. Çünkü, sadece ürün üretmek değil, onu katma değeri yükseltmek daha önemli. İkincisi de kurumsal kapasiteyi geliştirmek çok önemli. Yani sadece başkanın veya yönetim kurulunun kurumsal kapasitesi geliştiği zaman bir şehir ilerlemiyor. Şehirdeki her bireyin ve işletmenin kurumsal kapasitesinin güçlenmesi gerekiyor. İşte bu kapsamda, biz de arkadaşlarımız da işletmelerin iş dünyasının kendi başına yapamayacağı konularda rehber olmaya çalışıyoruz. Sizler de bizim gibi öncüsünüz; belli amaçlara odaklanmış bir şekilde çalışıyorsunuz. Akademik araştırmaların iş dünyasına aktarılması üniversitelerin görevi. Dolayısıyla, bu görevimizi yapabilmek için sizlerle beraber hareket edecek ve daha hızlı ilerleyeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli’de uzun aradan sonra vaka sayısındaki düşüşler devam ediyor Denizli’de haftalık vaka sayısı yüz binde 574’den 269’a geriledi
YEREL HABERLER Denizli’de uzun aradan sonra vaka sayısındaki ...
31 haftalıkken 1 kilo 370 gram doğan Tanem bebek sağlığına kavuştu Prematüre bebek, 30 gün süren tedavisinin ardından taburcu oldu
YEREL HABERLER 31 haftalıkken 1 kilo 370 gram doğan Tanem bebek ...
İş adamları tarafından kütüphanelere 2 bin 500 adet kitap bağışlandı DSO Başkanı Müjdat Keçeci: “İnanıyorum ki bizden sonra farklı kurumlardan da kitap bağışı gelecektir”
YEREL HABERLER İş adamları tarafından kütüphanelere 2 bin 500 adet ...
Mesut Bakkal: “Nisan ayı bizim için çok önemli” Denizlispor, Manisaspor ile özel maça çıkacak
YEREL HABERLER Mesut Bakkal: “Nisan ayı bizim için çok ...
Başkan Zolan'dan MHP İl Başkanı Garip’e ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Zolan'dan MHP İl Başkanı Garip’e ziyaret
Başkan Cengiz Arslan’a soyadı gibi hediye
YEREL HABERLER Başkan Cengiz Arslan’a soyadı gibi hediye
Anadolu Mektebi Yazar Okumaları öğrenci paneli yapıldı
YEREL HABERLER Anadolu Mektebi Yazar Okumaları öğrenci paneli ...
PAÜ’nün ilk konsorsiyumu Rektör Kutluhan tarafından imzalandı
YEREL HABERLER PAÜ’nün ilk konsorsiyumu Rektör Kutluhan tarafından ...
Hırsızlık için girdikleri fabrikada suçüstü yakalandılar
YEREL HABERLER Hırsızlık için girdikleri fabrikada suçüstü ...
'Dünya Su Günü'nde Büyük Menderes'teki kirliliğe dikkat çektiler
YEREL HABERLER 'Dünya Su Günü'nde Büyük Menderes'teki kirliliğe ...
Denizlispor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Denizlispor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Eşmeli öğrenciler bir kitap okudu, hayatları değişti
YEREL HABERLER Eşmeli öğrenciler bir kitap okudu, hayatları değişti
Türk dünyasının gelenekleri Nevruz Bayramında anlatıldı
YEREL HABERLER Türk dünyasının gelenekleri Nevruz Bayramında ...
Dart Türkiye Finallerine Denizli okulları damga vurdu
YEREL HABERLER Dart Türkiye Finallerine Denizli okulları damga vurdu
Tavas’ta futsal turnuvasında kupayı Akyarspor kazandı
YEREL HABERLER Tavas’ta futsal turnuvasında kupayı Akyarspor kazandı
Merkezefendi'nin gözü Tofaş'ta
YEREL HABERLER Merkezefendi'nin gözü Tofaş'ta
PAÜ Hastanesine en iyi bildiri ödülü
YEREL HABERLER PAÜ Hastanesine en iyi bildiri ödülü
Teknik servis gibi gelip mahalledeki doğalgaz topraklamalarını çaldılar Hırsızlardan pes dedirtecek yöntem; teknik servis görünümü verip topraklama çubuklarını çaldılar Mahalledeki doğalgaz topraklama çubuklarını çalan yelekli şebeke kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Teknik servis gibi gelip mahalledeki doğalgaz ...
Baygın bulunan adam, hastaneye sevk edileceği sırada öldü
YEREL HABERLER Baygın bulunan adam, hastaneye sevk edileceği sırada ...
Gençler Denizli’nin doğal ve kültürel değerleriyle buluşuyor
YEREL HABERLER Gençler Denizli’nin doğal ve kültürel değerleriyle ...
Pamukkale güzelliğini kendi ürettiği bitkilerden alıyor
YEREL HABERLER Pamukkale güzelliğini kendi ürettiği bitkilerden ...
Büyükşehir sporcuları milli mesaiye başlıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir sporcuları milli mesaiye başlıyor
Uşak Belediyesi’nden su tasarrufu çağrısı
YEREL HABERLER Uşak Belediyesi’nden su tasarrufu çağrısı
Doktorların dikkati böbreğindeki kitleyi ortaya çıkardı Göğüs ağrısıyla geldi, böbreğinde kitle olduğu tespit edildi
YEREL HABERLER Doktorların dikkati böbreğindeki kitleyi ortaya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.