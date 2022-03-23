Denizli tarımı için 'Bilinçli Gübreleme' konusunda eğitim düzenlendi

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı saha elemanlarına Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Denizli Ticaret Borsası’nın (DTB) işbirliğinde “Bilinçli Gübreleme” konusunda eğitim düzenlendi.



Merkez ve ilçe müdürlüklerde bulunan saha elemanlarının yoğun katılımıyla gerçekleşen eğitimde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü Öğretim Görevlileri Prof. Dr. Gönül Aydın, Dr. Mustafa Ali Kaptan, Doçent Dr. Saime Seferoğlu sunum yaparak, Denizli’nin toprak yapısı, bitkilerde görülen hastalıklar, kullanılması gerekilen zirai ilaçlar ve gübreler hakkında bilgiler aktardı.





" 5 yılda 420 bin ceviz fidanını toprakla buluşturduk"

Etkinlik kapsamında önemli bilgileri çiftçilere aktarılmasının önemli olduğunu söyleyen DTB Genel Sekreteri Ali Şahin, konuşmasında yapılan eğitimlerin önemine dikkat çekti. Şahin, “Buradan alacağımız bilgileri çiftçilerimize, üreticilerimize aktararak hem insan sağlığını korumak hem de maliyetlerin düşmesi, verimliliğin artması hususunda onları bilgilendirmeliyiz. Biz sizlerin yoğun emekleriyle 5 yılda 420 bin ceviz fidanını toprakla buluşturduk. Bu fidanların verime geçmesi ceviz ithalatımızı ciddi ölçüde azaltacak, çiftçilerimiz için inanılmaz bir gelir olacak. İnanıyorum ki sizin varolan bilgilerinizi buradan alacağınız bilgilerle harmanlayarak birlikte yürüttüğümüz projemize ve diğer projelerimize büyük bir katkı daha sağlamış olacaksınız” dedi.



Bilinçli gübre kullanımı konusunda üreticilere yönelik eğitim gerekli

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, "Eğitimin önemini vurgulayarak "Doğru ve Dengeli Gübre Kullanımın" insan sağlığı ve çevre kirliliğinin önlenmesi açısından önemine değinmiş, toprak analizi yapılarak gübre kullanılması hususunun gübre fiyatlarının artış gösterdiği şu günlerde gübre kaynaklarının doğru kullanılması adına daha da önem kazandığını, bilinçli gübre kullanımı konusunda üreticilere yönelik eğitimin gerekliliği ile sahada çalışan teknik personellerimizin bu bilinçle çalışmalarını sürdürmeleri gerektiğini belirtti.

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