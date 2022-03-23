Muharrem İnce: Babacan Ergenekon'u, Balyoz'u yeniden yargılayacakmış; aynı masaya oturuyorlar



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce 6 muhalefet partisi liderinin çalışma yemeğinde bir araya gelmesine ilişkin, "Bir metin imzalıyorlar, Atatürk diyemiyorlar. İstanbul Sözleşmesi diyemiyorlar. Ali Babacan Ergenekon'u, Balyoz'u yeniden yargılayacakmış, onunla aynı masaya oturuyorlar" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyarette bulunmak amacıyla Denizli'ye geldi. İnce, Merkezefendi ilçesindeki bir otelde toplantı düzenledi. Çalışma yemeğinde bir araya gelen 6 ana muhalefet parti liderlerini eleştiren İnce, diğer partilere oy veren seçmenlere de seslendi. İnce, "AKP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum; 20 yılın sonunda duvara tosladık. Bunlar 200 odalı saraylarında ejder meyveli smoothie yiyor. Bunlar sizden biri değil artık. Gel, hepimizin partisi var burada. Bekliyorum. CHP'ye oy verenlere sesleniyorum; yıllarca oy veren biri olarak söylüyorum. 42 yıl hizmet eden biri olarak sesleniyorum; bir metin imzalıyorlar, 'Atatürk' diyemiyorlar. 'İstanbul Sözleşmesi' diyemiyorlar. Ali Babacan, Ergenekon'u Balyoz'u yeniden yargılayacakmış, onunla aynı masaya oturuyorlar. Atatürk'ün partisi burası. Atatürkçüler burada. Onlar Atatürk'ün adını kullanıyorlar. İmza attıkları metinde Atatürk'ün adını bile geçiremiyorlar. HDP'li kardeşlerime sesleniyorum; Türkiye partisi olamadılar. Terörle aralarına mesafe koyamadılar. Gelin Türkiye partisi olalım. Bir büyük davettir bu. Hepsi eski bunların. İktidar da muhalefet de eski. 20 yılda ülkeyi batırmış bir iktidar hala birinci parti olamaz. İktidar düşüyor ama muhalefet büyümüyor. Neden? Çözüm üretemiyorlar" ifadelerini kullandı.

'ANA MUHALEFET PARTİSİ SÖYLEYEMİYOR'

Çalışma yemeği ile ilgili sözlerini sürdüren İnce, "CHP'nin başında ben olsaydım, masanın başında ben otururdum. Uysal olmak zorunda değilsin. Sülaleye enişte aramıyoruz devleti yönetecek adam arıyoruz. Atatürk'e saygısızlık ediyorsan seninle masaya oturmayız. Öz metinde olacak. Terörün her türlüsünü kınayacaksınız. HDP ile görüşürüm ama milletin gözünün önünde görüşürüm. 'PKK terör örgütüdür' diyemiyorsan seninle iş birliği yapmam. Eğitimi cemaatlere, tarikatlara bırakacak mıyız? Bırakmayacak mıyız? Baştan söylüyoruz, biz bırakmayacağız. Ana muhalefet partisi söyleyemiyor" dedi.

'EY ÜLKÜCÜLER HALA DURACAK MISINIZ O PARTİDE'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısındaki, "Eğer 'köprüden geçmem' diyorsanız, buyurun denize atlayıp yüze yüze karşıdan karşıya gidip gelebilirsiniz. Buna engel yoktur, buna 'hayır' diyen yoktur" sözlerini eleştiren İnce, "'Paranız yoksa yüzerek geçin' diyor. Sayın Bahçeli, sen nasıl bir milliyetçisin? Bahçeli bilmiyor. Sadece geçen değil, geçmeyen de ödüyor. 45 bin garanti var orada. Hayatında hiç Çanakkale'ye gitmeyen birisi de o köprü parasını ödüyor. Geçsin, geçmesin. Sayın Bahçeli köprüden geçen ödüyor, geçmeyen ödüyor. Yüzerek geçsen yine ödüyorsun. İster kelebek, ister serbest stil, ister sırt üstü yüzsün. Bunların hepsinde para ödüyorsun. Çok iyi biliyorsan istersen kurbağalama yüz. Böyle mantık olabilir mi? 'Yüzerek geçin' diyor lafa bak. Ey ülkücüler hala duracak mısınız o partide?" dedi.

'ORADA BİR BEKA SORUNU VAR'

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kentteki Suriyeliler hakkında yaptığı açıklamaya da değinen İnce, "Hatay Belediye Başkanı´na katılıyorum. Orada bir beka sorunu var. Bunu söylemek faşistlik değildir. Dünyanın hiçbir ülkesinde 5,5 milyon göçmen mülteci, sığınmacı olmaz. Misafirlik de bir yere kadar. Hatay'da, Kilis'te Suriyeli sayısı fazlaysa problem kapıda demektir. Afganistan'dan kafileler halinde 20-25 yaşlarında ayağında spor ayakkabılarla her gün Van'da sınırdan içeri giriyorlar. Karısını, anasını, kız kardeşini orada bırakmış Türkiye'ye kaçıyor. Bundan ne hayır gelir? Kimse kusura bakmasın. Savaşsana kardeşim, uğraşsana" ifadelerini kullandı.

İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben anketleri biliyorum. Hiç umurumda değil. Allah aşkına Ahmet Davutoğlu'ndan daha az oy olacağımı düşünüyor musunuz? Temel Karamollaoğlu'ndan, Gültekin Uysal'dan daha az oy alacağımızı düşünüyor musunuz? Vicdanınıza sorun. Sokakta bir kişi daha az alacak derse, sizin dediklerinizi kabul edeceğim. Anketler kamuoyunu etkilemek için ortaya atılmış işler. Kamuoyunun nabzını yansıtmıyor. Tıpkı Ecevit gibi ilerliyoruz. Ecevit iki kez başbakan oldu. Ecevit'e bölücü diyenler bir kez bile başbakan olamadı" (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-03-23 17:55:28



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