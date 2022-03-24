Fotoğraflarla Çameli’yi anlattılar

Denizli'da bir grup fotoğraf sanatçısı, doğal güzellikleriyle ünlü Çameli ilçesine ziyaret gerçekleştirerek köylerdeki doğal yaşamı, ilçedeki kış mevsimin güzelliklerini fotoğrafladı.



Denizli Fotoğraf Sanatı Derneği üyeleri Çameli ilçesinin manzarasını ve doğallığını fotoğrafladı. Çekimlerin ardından dernek üyeleri tarafından çekilen fotoğraflar Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ında katıldığı çevrimiçi programda sunuldu. Programda Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan fotoğrafların asıl amacının ilçeyi tanıtmak olduğunu belirterek, “Fotoğrafları Çameli Sempozyumunda sergilenecek güzel bir toplantı oldu. Çameli’nde kadrajın aldığı her alanı çok güzel. Bizim buradaki asıl amacımız fotoğrafçılar ile beraber ilçemizin fotoğraf kadrajında farkındalığını oluşturmak, tanıtmak” dedi.



Çameli fotoğrafları sergilenecek

Çameli İlçesinin coğrafyasına hayran kaldığını aktaran Dernek Başkanı Mehmet Sait Yalçın ise katılığı gezide amaçlarının insan yaşamını en doğal haliyle görmek ve eşsiz manzarayı en iyi şekilde görüntülemek olduğunu dile getirdi. Çekilen fotoğrafların Çameli Sempozyumunda Hayri Dev Kültür Merkezinde sergileneceği belirtildi.

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