Çameli Belediyespor 3 puan parolasıyla kenetlendi

– Denizli 1. Amatör Lig E Grup takımlarından Çameli Belediyespor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı İğdir Kayagücüspor maçı için 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak.



Çameli Belediyespor, 1. Amatör Lig E Grubunda hafta sonu Çivril ilçesinde oynayacakları İğdir Kayagücüspor karşılaşması için hazırlıklarına devam ediyor. Çameli Belediyespor Teknik Direktörü Musa İvgin, “Her maça aynı ciddiyetle sıkı bir şekilde yoğun olarak çalışıyoruz. Bu maçta parolamız ‘3 puan’ olarak belirledik. İlçemizin kendi çocuklarından oluşan ekibimize güvenimiz tam tüm futbolcularımızın hırsından ve azminden çok memnunuz. Bazı eksik hatalarımız var herkes maçlarda oynayabilmek için adeta birbirleriyle yarışır haldeler. Spor severlere güzel bir futbol seyrettirmek istiyoruz. Galip gelmek istiyoruz ve güvenimiz tam” diye konuştu.



Karşılaşma öncesi 3 puan için çalışan Yeşil Beyazlı ekip, 27 Mart 2022 Pazar günü Çivril ilçesinde sahaya çıkacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.