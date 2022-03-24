Çamlık, U16’da şampiyonluğa koşuyor Çamlık’ın kaptanları U16’da hedefi belirledi

– Denizli U16 Ligi’nde şampiyonluğa koşan Çamlık Futbol Kulübü, hedefini Türkiye Şampiyonasına katılmak olarak belirledi.



Denizli amatör futbol liglerinde özellikle alt yaş gruplarında aldıkları başarılı sonuçlar ve yetiştirdiği futbolcular ile dikkat çeken Çamlık Futbol Kulübü, U16 yaş kategorisinde şampiyonluğa koşuyor. U16 yaş kategorisinde A Grubunda mücadele eden ve 27 puan ile liderliğini sürdüren mavi beyazlılar, 40 gol ile en çok gol atan takım durumunda.



Ligi değerlendiren Kulüp Başkanı ve Antrenörü Şenol Ünlü, diğer yaş gruplarında da başarı ile mücadele ettiklerine ve asıl amaçlarının futbolcu yetiştirmek olduğuna dikkat çekerek; “İlk yarıda bir maç hariç tüm maçlarımızı kazanarak bitirmiştik. İkinci yarıda da bir maç kaybı ile başlayınca şu an biraz play off’larda sıkıntıya girdi ama halen lider durumdayız. Tabi orada en büyük sıkıntımız üç tane 2005’li futbolcu oynatabiliyorsun. Orijinal olarak 2006 ligi. Bizde üç tane 2006’lı var Gerisi 2007’li hiç 2005’li yok. İkili mücadelelerde yaş ortalamasının sıkıntısını yaşıyoruz. Ama çocuklar ellerinden geleni yapıyorlar. 23 maçımız kaldı. Onları da kazanırsak Herhalde playoff grubuna kalacağız gibi görünüyor. Tabi playoff gruplarında da iyi takımlar var. Diğer gruplarda bizim grubun çok üzerinde takımlar var. Amacımız orada da başarılı olabilmek. Haddimizi de bilerek belki biraz da şansın yardımı ile belki il dışına Türkiye şampiyonasına gidebiliriz” dedi.



“Öncelik çocukların gelişimi”

Kendileri için sporcuların gelişiminin büyük önem taşıdığını kaydeden Ünlü, “Tabi bizim genel olarak tercihimiz önceliğimiz şampiyonluk olmadığı çocukların gelişimi olduğu için daha alt yaş grupları ile mücadele ediyoruz. Bunu derken Denizli’de bir U11, U12 ve U13 yaş gruplarında son 10 yılın en çok şampiyon olan takımı biziz diyebilirim. Şampiyonluk hedefimiz yok derken zaten başarı geliyor. Genellikle küçük çocuklarla üst liglerde başarılı oluyoruz. Öyle olunca da dışarıdan gelen futbolcu seçicilerinin takıma ve futbolculara bakış açısı değişiyor. Böyle olunca da Çamlık Futbol Kulübü olarak dışarıya futbolcu vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.



“Çok çalışmanın karşılığını alıyoruz”

Mavi beyazlı takımın başarılı futbolcusu ve kaptanlarından Ali Gül de uyumlu bir takım olduklarının altını çizerek; “Yıllardır bir arada oynayan futbolculardan kurulu bir takımımız var. Haftanın üç günü çok iyi bir şekilde antrenman yapıyoruz. Bunların dışında bireysel antrenmanlarda yapıyorum. Takım olarak bir aile gibiyiz. Amacımız u16 yaş grubunda şampiyon olup Türkiye Şampiyonası finallerine gitmek ve orada başarılı olarak kulübümüzün adını duyurmak” diye konuştu.



“Hedefimiz Türkiye Şampiyonasına katılmak”

Takımın üç kaptanından birisi olan Batuhan Öngör ise gruplarında lider olduklarını belirterek “Bu performansımızı devam ettirmek istiyoruz. Takım olarak moralimiz yerinde, hocamız devamlı bize destek oluyor. Tabi bizim de hedeflerimiz başarmak istediklerimiz var. Hedefimiz gruptan çıkmak, son sekiz takım arasına girmek ve orada da başarılı olarak Türkiye Şampiyonası grup finallerine gitmek. Zor günler geçirmiş olsak da bunu başarabileceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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