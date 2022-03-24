Bartın’dan geldi, Denizli Tekden’de şifa buldu Yıllardır bel ağrısı yaşayan hasta Bartın’dan gelerek Denizli’de sağlığına kavuştu Beyin ve Sinir Cerrahı Op. Dr. Yurdaer Doğu: “Bel ve boyun fıtığında uygun tedavi planlanmazsa daha kötü sonuçlara sebep olabilir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın’dan geldi, Denizli Tekden’de şifa buldu Yıllardır bel ağrısı yaşayan hasta Bartın’dan gelerek Denizli’de sağlığına kavuştu Beyin ve Sinir Cerrahı Op. Dr. Yurdaer Doğu: “Bel ve boyun fıtığında uygun tedavi planlanmazsa daha kötü sonuçlara sebep olabilir”

İHA

Bartın’dan geldi, Denizli Tekden’de şifa buldu Yıllardır bel ağrısı yaşayan hasta Bartın’dan gelerek Denizli’de sağlığına kavuştu Beyin ve Sinir Cerrahı Op. Dr. Yurdaer Doğu: “Bel ve boyun fıtığında uygun tedavi planlanmazsa daha kötü sonuçlara sebep olabilir”

Bartın ilinde yaşayan ve yıllardır bel ağrısı şikayetlerinden kurtulamayan hasta, Özel Denizli Tekden Hastanesinde Beyin ve Sinir Cerrahlarından Op. Dr. Yurdaer Doğu’nun yaptığı ameliyatla sağlığına kavuştu. Op. Dr. Doğu, “Bel fıtığı ameliyatında doktor ve hasta arasındaki güven çok önemlidir. Söz konusu hastalık olunca güven mesafe tanımıyor, en uzak mesafeden bile hastalarımız tedavi olmak için gelebiliyorlar” diye konuştu.

Dünyada olduğu kadar Türkiye’de de ciddi bir sağlık sorunu olan bel fıtığı tedavisinde birçok yöntemlerin olduğundan bahseden Özel Denizli Tekden Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahlarından Op. Dr. Yurdaer Doğu, Bartın ilinde yaşayan hastanın yıllardır bel ağrısı şikayetinden kurtulmak için başvurduğunu belirtti. Beyin ve Sinir Cerrahlarından Op. Dr. Yurdaer Doğu, bel fıtığının ciddi bir sağlık problemi ve birçok insanın hayatını olumsuz etkilediği bir durum olduğunu anlatan Dr. Doğu, kişinin sosyal hayatını etkilediği gibi iş hayatında da ciddi sonuçlara neden olabildiği gibi kilo, hareketsiz yaşam, yapılan ani hareketler bel fıtığının oluşmasında risk faktörleri olduğunu söyledi. Bel fıtığının tedavisinde birçok yöntem olduğundan ve Bartın’dan gelen hastaya uygulanan tedaviyi anlattı.

“Bel fıtığı ameliyatında hasta ve doktor arasındaki güven ilişkisi çok önemlidir”
Hayatta yapılacak bazı değişikliklerle bel fıtığı ağrılarını dindirmenin mümkün olabileceğini söyleyen Özel Denizli Tekden Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahlarından Op. Dr. Yurdaer Doğu, “Bel fıtığı halk arasında ertelenen ya da geçer diyerek ciddiye alınmayan bir sağlık sorunudur. Bel ağrıları bazen çok şiddetlenir bazen de hafif ağrılarla atlatılır. Bu durumu yaşayan kişiler genelde geçer diyerek tedaviyi geciktirirler. Bel ağrısı, kaslarda güçsüzlük, uyuşma, yürüme sırasında zorlanma, kalça ve bacaklara vuran ağrı, çabuk yorulma, otururken ve kalkarken güçlük çekme bazen de idrar tutamama gibi belirtiler gösterebilir. Bu belirtilerle kliniğimize başvuran hastalara fizik muayenesi ve gerekli tetkikler yapıyoruz. Uygun tedaviye yapılan tetkiklerden sonra karar veriyoruz. Bel fıtığında fazla kilo, hareketsiz yaşam, ani yapılan hareketler, masa başı bir işte çalışıyor olmak, gebelikte alınan fazla kilolar gibi bazı risk faktörleri vardır. Hayatımızda yapacağımız bazı değişikliklerle bel fıtığı ağrılarını dindirmek mümkün olabilmektedir. Bazı bel fıtığı rahatsızlıkları ise ameliyat gerektirmektedir. Birçok ameliyatta olduğu gibi bel fıtığı ameliyatında da doktor ve hasta arasındaki güven çok önemlidir. Bartın’dan gelen hastamızla uzaktan yaptığımız telefon görüşmelerinde oluşan güven sayesinde hasta Denizli’ye gelerek burada tedavi olmaya karar verdi. Söz konusu hastalık olunca güven mesafe tanımıyor. En uzak mesafeden bile hastalarımız tedavi olmak için gelebiliyorlar” dedi.

“Telefonla destek verdiğimiz hastamız Bartın’dan gelerek Tekden’de şifa buldu”
Bel fıtığı gibi hastalıklarda uygun tedavi planlanmazsa hastalığın ilerleyebileceğinden bahseden Op. Dr. Yurdaer Doğu, “Bir yakınını ameliyat ettiğimiz hastamız da aldığı güvenle Tekden Hastanesi’nde şifa bulmaya geldi. Hastamız bize başvurduğunda sağ bacağında ciddi bir ağrısı, kuvvet kaybı ve uyuşma yaşadığını belirtti. Bartın’da tedavi görmesine rağmen şikayetleri devam etmiş. Orada çekilen MR görüntülerini bize göndererek telefonda hastaya durumu anlattık. Hastamız Denizli’ye geldikten sonra gerekli tetkikleri ve muayeneleri yaptık. Daha önce çekilen MR ile bizim istediğimiz MR’ı kıyasladığımızda fıtığın çok arttığını ve ameliyattan başka çare olmadığını gördük. Hastamızı ameliyata aldık. Başarılı geçen bir ameliyattı, hastamızın durumu gayet iyi. Birkaç gün dinlendikten sonra hastamızı Bartın’a gönderebileceğiz. Bu tür hastalıkları geciktirmeden tedavi olmak çok önemli. Çünkü bel fıtığı, boyun fıtığı gibi şikayetler uygun tedavi planlanmazsa zamanla ilerleyebilir ve daha kötü sonuçlara sebep olabilir. Bel fıtığında risk faktörlerinden herhangi birini ya da birkaçını yaşıyorsanız bir uzmana başvurmanızda fayda var” şeklinde bilgi verdi.

“Tekden Hastanesi’ne ilk defa gelmeme rağmen çok memnun kaldım”
Ağrılarının artması ile hastaneleri araştırdığını ve ameliyat olmak için Bartın ilinden Denizli’ye gelen hasta, “Bir süredir geçmeyen bel ağrısı, tutulma, uyuşma şeklinde şikayetlerim vardı. Bartın’da doktora gittim ve fizik tedavi önerdi. Yaklaşık 15 gün fizik tedavi gördüm ağrılarım tam geçti derken tekrar başladı. Sonra bacağımda kasılma şeklinde ağrı ve uyuşma oluşmaya başladı. Uygun tedavi için araştırma yaptık. Bir yakınımızın Denizli Tekden Hastanesi’nde Op. Dr. Yurdaer Doğu’ya ameliyat olarak iyileştiğini öğrenince doktor beyi telefonla aradık. Mr görüntülerimi ve Bartın’da yapılan tüm tetkikleri gönderdik. Sağolsun telefonla bize durumu anlattı. Yaşadığım ağrıları anlatınca son çare olarak ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Telefonda sürekli durumumu sordu. Ondan aldığım güvenle Denizli’ye gelerek tedavi olmaya karar verdim. Doktorum ameliyatımın iyi geçtiğini söyledi. Şu an gayet iyiyim. Ağrılarımın azaldığını hissediyorum. Doktoruma ilgisinden dolayı çok teşekkür ederim. Denizli Tekden Hastanesi’ne de ilk defa gelmeme rağmen hemşirelerin ve çalışanların ilgisi ve güler yüzlü olmaları beni çok mutlu etti. Tekden Hastanesi’ni gönül rahatlığı ile herkese tavsiye ederim. Doktorumdan da Tekden Hastanesi’nden de Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cinayet gibi kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Motokuryenin hayatını kaybettiği kaza anının yeni görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Cinayet gibi kazanın yeni görüntüleri ortaya ...
Denizlili öğrencilerden şampiyonada önemli başarı
YEREL HABERLER Denizlili öğrencilerden şampiyonada önemli başarı
Motokuryeler, meslektaşlarının ölümüne neden olan alkollü sürücünün tahliye edilmesine tepki gösterdi
YEREL HABERLER Motokuryeler, meslektaşlarının ölümüne neden olan ...
Filede heyecan sürüyor Çameli'nde mahalleler arası voleybol turnuvası devam ediyor
YEREL HABERLER Filede heyecan sürüyor Çameli'nde mahalleler arası ...
Çamlık, U16’da şampiyonluğa koşuyor Çamlık’ın kaptanları U16’da hedefi belirledi
YEREL HABERLER Çamlık, U16’da şampiyonluğa koşuyor Çamlık’ın ...
Çameli Belediyespor 3 puan parolasıyla kenetlendi
YEREL HABERLER Çameli Belediyespor 3 puan parolasıyla kenetlendi
Denizlili çiftçilere özel zararlılarla mücadele desteği verilecek Denizli Büyükşehir’den seracılara zararlılarla mücadele desteği Başkan Zolan: “Denizlili çiftçilerimiz üretmeye, bizler desteklemeye devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Denizlili çiftçilere özel zararlılarla mücadele ...
Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosundan özel iki oyun
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosundan özel iki ...
Tütün ve sigarayla mücadele din görevlilerine anlatıldı
YEREL HABERLER Tütün ve sigarayla mücadele din görevlilerine ...
Honaz kirazının kalitesini arttırmak için tarımsal sulama yatırımlarına hız verildi Honaz Belediyesi’nin tarımsal sulamaya desteği sürüyor
YEREL HABERLER Honaz kirazının kalitesini arttırmak için tarımsal ...
Fotoğraflarla Çameli’yi anlattılar
YEREL HABERLER Fotoğraflarla Çameli’yi anlattılar
Denizli’de toplam araç sayısı 447 bin 782’ye ulaştı
YEREL HABERLER Denizli’de toplam araç sayısı 447 bin 782’ye ulaştı
PAÜ’den 4 bine yakın öğrenci 62 otobüsle kariyer fuarına katıldı
YEREL HABERLER PAÜ’den 4 bine yakın öğrenci 62 otobüsle kariyer ...
Yüzlerce traktörün üretim tarihleri değiştirilerek satıldı Denizli ve Uşak’ta eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Yüzlerce traktörün üretim tarihleri değiştirilerek ...
Muharrem İnce, Denizli'de esnaf ve öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Muharrem İnce, Denizli'de esnaf ve öğrencilerle bir ...
Muharrem İnce: Babacan Ergenekon'u, Balyoz'u yeniden yargılayacakmış; aynı masaya oturuyorlar
YEREL HABERLER Muharrem İnce: Babacan Ergenekon'u, Balyoz'u yeniden ...
Huzurevi sakinleri vosvoslarla şehir turu yaptı Yaşlılar hem gezdi hem de doyasıya eğlendi Kendileriyle yaşıt olan arabalarla çocukluk hayalini yaşadılar
YEREL HABERLER Huzurevi sakinleri vosvoslarla şehir turu ...
Güvenlik kamerasını hesaba katmayan hırsız yakayı ele verdi Çaldıklarını traktörle taşıyan hırsız, demirleri hurdacılara satamadan yakalandı
YEREL HABERLER Güvenlik kamerasını hesaba katmayan hırsız yakayı ele ...
Muharrem İnce: “CHP kanallarında ölsem belki haber olurum” “CHP’nin başında ben olsaydım, masanın başına ben otururdum” “GP, SP ve DP’den daha az oy alacağımı düşünüyor musunuz” “Cumhurbaşkanı adayıyım ben, ne milletvekili adayı”
YEREL HABERLER Muharrem İnce: “CHP kanallarında ölsem belki haber ...
Denizli’de okullar arası "Sıfır Atık" yarışması düzenleniyor 3 kategoride, 113 okul ‘Sıfır Atık’ yarışmasına katılacak
YEREL HABERLER Denizli’de okullar arası "Sıfır Atık" yarışması ...
Denizli tarımı için 'Bilinçli Gübreleme' konusunda eğitim düzenlendi
YEREL HABERLER Denizli tarımı için 'Bilinçli Gübreleme' konusunda ...
Denizli’de uzun aradan sonra vaka sayısındaki düşüşler devam ediyor Denizli’de haftalık vaka sayısı yüz binde 574’den 269’a geriledi
YEREL HABERLER Denizli’de uzun aradan sonra vaka sayısındaki ...
31 haftalıkken 1 kilo 370 gram doğan Tanem bebek sağlığına kavuştu Prematüre bebek, 30 gün süren tedavisinin ardından taburcu oldu
YEREL HABERLER 31 haftalıkken 1 kilo 370 gram doğan Tanem bebek ...
DTO, PAÜ ile iş birliğini artırıyor DTO Başkanı Erdoğan PAÜ'lü akademisyenleri ağırladı
YEREL HABERLER DTO, PAÜ ile iş birliğini artırıyor DTO Başkanı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.