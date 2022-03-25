Öğretmen okullarının kuruluşu konserle kutlandı

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Pamukkale Üniversitesi’nde (PAÜ) öğretmen okullarının kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında gerçekleşen Türk Sanat Müziği konseri, büyük beğeni topladı.



Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türk Sanat Müziği konseri düzenledi. 16 Mart öğretmen okullarının kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında gerçekleşen konser, PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Zikri Güven yönetiminde ve Öğr. Gör. Zühal Feray Şenkibar şefliğinde birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği Türk Sanat Müziği konseri her yıl olduğu gibi bu yılda büyük beğeni topladı. Vali Ali Fuat Atik’in eşi Fulya Atik konserde bir şarkı söyledi. Ardından konser çiçek takdimiyle sona erdi.

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