DENİB Akademi'den '2018 Enerji Verimliliği Yönetim Sistemi' eğitimi

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Akademi, "ISO 50001: 2018 Enerji Verimliliği Yönetim Sistemi" eğitimini, Denizli İhracatçılar Birliği'nde düzenledi.



DENİB Akademi, "ISO 50001: 2018 Enerji Verimliliği Yönetim Sistemi" eğitimi düzenledi. Eğitim programında; planlama, enerjiyi gözden geçirme, enerji performans göstergeleri, enerji referans noktası, enerji verilerinin toplanması için planlama, destek, kaynaklar, yeterlilik, farkındalık ,iletişim, operasyon, sürekli iyileştirme gibi konu başlıkları üzerinde duruldu. Eğitim programı, yapılan bilgilendirmelerin ve paylaşımların ardından sorucevap bölümüyle devam etti.



DENİB Akademi Eğitimlerine, 31 Mart 2022 tarihinde online olarak düzenlenecek olan “ETicaret'te Strateji Yönetimi Eğitimi” ile devam edecek.

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