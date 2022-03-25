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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli Büyükşehirin sporcusu Ayşenaz, Avrupa ikincisi

İHA

Denizli Büyükşehirin sporcusu Ayşenaz, Avrupa ikincisi

Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcusu Ayşenaz Özdemir Azerbaycan’da düzenlenen Judo Ümitler Avrupa Kupası’nda gümüş madalya kazanarak ikinci oldu.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 2324 Mart tarihlerinde düzenlenen Judo Ümitler Avrupa Kupası’nda boy gösteren Denizli Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcusu Ayşenaz Özdemir Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya almaya hak kazandı. Şampiyonada Denizli Büyükşehir Belediyespor ve ay yıldızlı milli formayı terleten sporcu Ayşenaz Özdemir ve Milli takımdan arkadaşı Şeyma Yıldırım finale kaldı. Ayşenaz Özdemir normal süresi beraberlikte biten final maçında ‘golden score’ adı verilen uzatma dakikalarında kaybederek turnuvayı Avrupa ikincisi olarak tamamladı.

İlk tebrik Başkan Zolan’dan geldi
Ayşenaz Özdemir'i ilk tebrik eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan oldu. Başkan Zolan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleşen Judo Ümitler Avrupa Kupası’nda Avrupa ikincisi olarak bizleri gururlandıran Denizli Büyükşehir Belediyesporumuzun başarılı sporcusu Ayşenaz Özdemir’i yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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