Denizli'de 47 operatör için eğitim düzenledi

Denizli’de 47 tane ısıl işlem operatör adayına, ahşap ambalaj malzemesi ısıl işlem operatör eğitimi verildi.



Denizli’de Bakanlığın 2022 yılı eğitim programı içerisinde, 25 Mayıs 2019 tarih ve 30784 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmeliğin 9'uncu maddesi hükümlerine göre Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 222324 Mart 2022 tarihlerinde Ahşap Ambalaj Malzemesi Isıl İşlem Operatör Eğitimi düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen eğitime, Denizli’den 24, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Çanakkale, Kocaeli, Manisa, Muğla, Sakarya ve Uşak illerinden 23 ısıl işlem operatör adayı olmak üzere toplam 47 kişi katıldı. Sektörde ihtiyaç duyulan ısıl işlem operatörü yetiştirmeye yönelik yapılan eğitime katılan adaylara ilk gün teorik olarak Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine dair yönetmelik, İkinci gün pratik olarak izin belgeli iki işletmede uygulamalı olarak ısıl işlem yapılması, otomasyon sisteminin kullanılması, ISPM15 işaretlemesi, İzlenebilirlik işaretlemesi ve gerekli kayıtların tutulması, Üçüncü gün genel tekrar, karşılıklı sorucevap, ve değerlendirmelerden sonra sınav yapıldığı duyuruldu.



Eğitim sonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından eğitime katılan sınav sonucunda 70 ve üzeri puan alan 47 katılımcıya yapılan törenle "Ahşap Ambalaj Malzemesi Isıl İşlem Operatörü Sertifikaları" verilerek, sektöre 47 Isıl İşlem Operatörü kazandırıldı.



Düzenlenen eğitim sonunda sertifikalarını alan operatörlerin söz konusu işletmelerde istihdamlarından sonra, ihracatta geri bildirim, iade gibi yaşanan sorunların ortadan kalkacağı ya da gözle görülür derecede azalacağı düşünülüyor. Ayrıca zararlı organizmaların taşınması ve yayılması da engellenmiş olacağı açıklandı

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