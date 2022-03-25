Konteynerde yaşayan hurdacı yangında hayatını kaybetti

– Denizli’nin Acıpayam ilçesinde konteynerde meydana gelen yangında, geçimini hurdacılık sağlayan bir kişi hayatını kaybetti.
Yangın, Acıpayam ilçesi Aşağı Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; hurdacılık yaparak geçimini sağlayan 52 yaşındaki Şaban Ülker’in yaşadığı konteynerde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilerek yangına müdahale edildi. Konteynerde yaşayan Ülker, yangında hayatını kaybetti. Ülker'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Yangında hayatını kaybeden Şaban Ülker'in cenazesinin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Akalan Mahallesi'ne defnedileceği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.