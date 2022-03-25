Konteynerinde çıkan yangında, köpeğiyle birlikte öldü



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, hurdacı Şaban Ülker (52), yaşadığı konteynerde elektrik ısıtıcıdan çıkan yangında yaşamını yitirdi. Ülker'in sahiplendiği sokak köpeğinin de yangında öldüğü belirlendi.

Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Şaban Ülker'in Aşağı Mahalle Semt Pazarı'ndaki konteynerinde, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın kısa sürede büyüyerek konteyneri sardı. Konteynerden çıkan dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri konteynerdeki yangını söndürdü. Konteynerin içini kontrol eden itfaiye ekipleri yalnız yaşadığı öğrenilen Şaban Ülker'in cansız bedeni ile karşılaştı. Ülker'in sahiplendiği sokak köpeğinin de yangında öldüğü belirlendi. Savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Ülker'in cesedi otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-03-25 17:53:45



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