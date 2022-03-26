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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PAÜ’de su ve çevre sorunları konuşuldu

İHA

PAÜ’de su ve çevre sorunları konuşuldu

Pamukkale Üniversitesi Su ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇESUMER) tarafından İklim Değişikliği Yerel, Ulusal ve Uluslararası Boyutta Değerlendirilmesi başlıklı bir seminer düzenlendi.

Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (PAÜ İİBF) A Blok Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe 27. Dönem Denizli Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Başkanı NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi Ahmet Yıldız, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, PAÜ ÇESUMER Müdürü Prof. Dr. Gülbin Erden, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlikte açılış konuşmalarını ÇESUMER Müdürü Prof. Dr. Gülbin Erden ile Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan gerçekleştirdi. PAÜ ÇESUMER Müdürü Prof. Dr. Gülbin Erden konuşmasına, iklim değişikliği konusunda önlem alınmadığında sonrasında dünya için çok ciddi sonuçların olabileceğini hatırlatarak başlarken, bu konuda farkındalığı arttırıcı her türlü faaliyetin anlamlı olduğunu söyledi. Gerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı g5erekse belediyeler tarafından bu konuda ciddi çalışmaların yapıldığının altını çizen Prof. Dr. Erden, seminerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

“Böylesine ciddi bir sorunun PAÜ’de konuşuluyor olmasından gurur duydum”
Açılışta konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, böyle bir toplantıya PAÜ olarak ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade ederken, ‘Üreten Üniversite’ misyonu ve ‘Üniversite Hayatın Rehberidir’ vizyonu ile yola devam ettiklerini belirtti. Dünya’yı böylesine ciddi etkileyen bir sorunun PAÜ’de ele alınmasında katkısı olan PAÜ ÇESUMER Müdürü şahsında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. İklim değişikliğinin bugün gelinen noktada önemli bir problem olduğuna dikkat çeken Rektör Kutluhan, bu sorunu, Üniversite olarak her öğrencinin, her akademisyenin görmesi gerektiğini belirtti. İklim değişikliğinin durdurulabilmesi adına herkese önemli sorumluluklar düştüğünü ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından program seminerler ile devam etti. İlk sunum, PAÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Çukurluoğlu’nun İklim Değişikliği Tanımı ve Önemi konusunda yaptığı sunum oldu. Doç. Dr. Çukurluoğlu, ısınma ve soğuma yönünde olan iklim değişikliğine neden olan etmenler ve bu etmenlerin nasıl ortaya çıktığını bilimsel yönden ele aldı.

Sunumların sonunda Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan sunum yapan konuşmacılara teşekkür belgesi takdim etti. Program toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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