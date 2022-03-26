Pamukkale’yi gezerken yaralanan Kolombiyalı, şifayı Cerrahi’de buldu

– Dünyanın en önemli kültürel mirasları arasında yer alan Pamukkale’de gezerken düşüp yaralanan Kolombiyalı turist, Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde gerçekleşen başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.



Kolombiyalı Liliana Camargo, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesine alınan beyaz cennet Pamukkale’yi görebilmek için tur kafilesi ile Türkiye’ye geldi. Pamukkale ziyaretinde dengesini kaybederek düşmesinin ardından sol ayağında ağrı, hareket kısıtlılığı ve şişlik meydana gelen Liliana Camargo, tedavisinin yapılabilmesi amacıyla Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’ne sevk edildi.



Acil servisteki ilk müdahalesinden sonra yapılan detaylı incelemede Kolombiyalı turistin ayak bileğinde kırıkları olduğu tespit edildi. Liliana Camargo’nun trimalleolar (ayak bileğinin iç kısmında meydana gelen) kırık cerrahi tedavisi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Tahsin Erdoğan tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Başarılı bir operasyonla sağlığına kavuşan Liliana Camargo, Cerrahi Hastanesi’ndeki tedavisi tamamlandıktan sonra seyahatine kaldığı yerden devam etti.

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