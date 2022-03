Denizli’de ilki gerçekleştirilen bilgi yarışması uzun yıllar devam edecek Gençlik Meclisi'nden bilgi yarışması

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, üniversite öğrencilerine yönelik bilgi yarışması düzenledi. 28 takımın mücadele ettiği yarışmanın kazananı “Triad” takımı oldu.



Gençlere yönelik etkinliklerine ara vermeden devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, bu yıl ilk kez bilgi yarışması düzenledi. Yarışmada Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencilerinden oluşan 28 takım mücadele ederken müsabakalar birbirinden keyifli geçti. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı ve öğrenciler katıldı. 28 ayrı takımda 3 asil ve bir yedek yarışmacı yer alırken genel kültür alanında birbirinden zorlu soruların yer aldığı müsabakaların kazananı “Triad” takımı oldu. Yarışmanın ikincisi Tıbbiyeliler, üçüncüsü Aretlikler, dördüncüsü ise Nesil takımı oldu.



Yarışmanın kaybedeni olmadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, ilkini gerçekleştirdikleri bilgi yarışmasının uzun yıllar devam ederek geleneksel hale gelmesini istediklerini söyledi. Birden, “Buradaki amaç çok soru bilmek değil, yarışırken bir şey öğrenmeniz faydalı vakit geçirmeniz olsun. Yarışmaya bu açıdan bakarsak da kaybedeni olmayan bir yarışma olacaktır. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen gönüllü arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her birisi gönüllük esasıyla çalışarak bu organizasyonun kusursuz bir şekilde işlemesi için çalıştı” dedi.



"Gençlerin her projesi bizleri heyecanlandırıyor "

Ödül töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, bu güzel etkinliğin düzenlenmesinde emek veren Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ve gönüllülerine teşekkür etti. Değirmenci, “Gençlik Meclisi bizim en önemli meclisimiz. Gençliği biz hazine olarak görüyoruz, gençlik bizim geleceğimiz. Gençlerin her projesi bizleri heyecanlandırıyor. Biz gençlerimizin her talebini yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi. Gençlik Meclisi’nin sürekli proje üreten bir Meclis olduğunu kaydeden Değirmenci, “Bu projeye önem veren ve destekleyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, dereceye giren takım ve öğrencilere ödül ve hediyelerini takdim etti.

