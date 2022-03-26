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Kızılcabölükspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü: 1-1

DHA

Kızılcabölükspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü: 1-1


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)STAT: Kızılcabölük Semt
HAKEMLER: Engin Atmaca (xx), Turhan Akbaş (xx), Coşkun Yalçın (xx)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç Ulaş (xx) Ali (xx), Adem (xx), Mehmet Kaan (xxx), Furkan Şamil (x) (Dk. 78 Can x), İdris (x) (Dk. 78 Cihan x), Yunus Emre (xx), Anıl (xx), Mehmet Can (x) (Dk. 67 Mustafa x), Mehmet Akif (x) (Dk. 30 Alpay xx), Vedat (xx)
BEYOĞLU YENİ ÇARŞI FUTBOL KULÜBÜ: Burak (xx) Şemsettin Ender (xx), Kubilay (xx), Emre Çölgeçen (xx), Gökhan (xx), Emirhan Nevzat (xx), Tolunay (xx), Furkan Tütüncü (x) (Dk. 83 Furkan Kara x), Ergun (xx) (Dk. 74 Yasin x), Onur (x) (Dk. 83 Muhammet x), Yunus (x) (Dk. 65 Semih x)
GOLLER: Dk. 2 Mehmet Kaan (Kızılcabölük), Dk. 9 (Pen) Ergun (Beyoğlu)
SARI KARTLAR: Furkan, Ali (Kızılcabölük), Tolunay (Beyoğlu)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Kızılcabölükspor, evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 2'nci dakikada Mehmet Kaan'ın golüyle öne geçerken, konuk takım bu gole 9'uncu dakikada penaltıdan Ergun'la yanıt verdi. Bu sonuçla Kızılcabölükspor 29, Beyoğlu Yeni Çarşı FK ise 35 puana ulaştı.
 DHA-Spor Türkiye-Denizli
2022-03-26 16:03:26

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