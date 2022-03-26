Horozkentspor 6'da 6 yaparak ilk yarıyı lider tamamladı

Kadın Futbol 2. Lig C Grubunda 7. haftada ev sahibi Horozkentspor, Konya İdmanyurdu mücadelesinde 60 mağlup etti.



Kadın Futbol 2. Lig C Grubunda mücadele eden Üstek Horozkentspor, 7. hafta maçında konuk ettiği Konya İdmanyurdu'nu 60 mağlup etti. İlk yarının son maçını da kazanarak, 6 maç kazanan Yeşil Siyahlılar 3 puan getirdi. Horozkentspor’da Havane 2 gol atarken, Sude, Sıla, Huriye’nin attığı gollerin ardından karşı takımın kendi kalesine attığı golle 60 farkla Konya İdmanyurdu'nu mağlup etti.



Genç horozlar 6'da 6 yaparak 18 puanla ilk yarıyı lider tamamladı

Akkonak Stadında oynanan maçta etkili başlayan ev sahibi Yeşil Siyahlılar 14. dakikada kaptan Havane'nin attığı golle 10 öne geçti. 30. dakikada suskun golcü Sude ile farkı 20’a çıktı. 23. Dakikada Sıla ile 30 farka yükseldi. 45. dakikanın sonunda Havane farkı 40’a yükseltti. İlk yarıyı 40 tamamlayan Horozkentspor’un rakibi 58. dakikada Konya İdmanyurdu oyuncusu Sena'nın kendi kalesine attığı golle durum 50 oldu. Yeşil Siyahlı oyuncu 79. dakikada Huriye ile bir gol daha bulan takım, Konya ekibini 60 mağlup ederek ilk haftasını Bay geçtiği grubunda 6'da 6 yaparak 18 puanla ilk yarıyı lider tamamladı.

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