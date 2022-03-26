Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun sergilediği oyuna miniklerden yoğun ilgi

Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncularının 27 Mart 2022 Dünya Tiyatro Günü etkinliklerinde “Coco ve Arkadaşları” isimli çocuk oyunu yoğun ilgi gördü.



Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncularının 27 Mart 2022 Dünya Tiyatro Günü etkinliklerinde sergilediği “Coco ve Arkadaşları” isimli çocuk oyunu yoğun ilgi gördü. Etkinlik salonunu aileleri ile birlikte dolduran çocuk sergilenen oyunla doyasıya eğlendiler. Tek perdelik oyun yaklaşık 45 dakika sürdü. “Coco ve Arkadaşları” isimli çocuk oyununda orman ve yeşil alanların korunması ile bu alanlarda yaşayan canlıların doğal alandaki yaşam mücadelesi mizahi yönde anlatıldı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çocuk oyunumuzun yoğun ilgi görmesi kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Merkezefendi Belediyesi olarak Dünya Tiyatrolar Günü doğrultusunda çocuklarımızı tiyatro ile buluşturduk. Merkezefendimiz her zaman sanatın ve kültürün merkezi olacak. Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncularını da bu güzel oyun için tebrik ediyorum” dedi.

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