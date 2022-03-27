Merkezefendi üzgün



DENİZLİ, (DHA)ING Basketbol Süper Ligi'nde son haftaların flaş takımı Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Tofaş'a 98-66 gibi farklı skorla yenilmekten kurtulamadı. Ligde 24 maçta 16'ncı mağlubiyetini alan Denizli temsilcisinde Antrenör Zafer Aktaş, "Kendi evimizde taraftarımız önünde bize yakışmayan bir mağlubiyet oldu. Öncelikle taraftarımızdan özür dilememiz lazım. Sanırım son haftalarda yükselen form grafiğimiz ve önemli rakiplere karşı kazandığımız maçlar özgüvenimizi çok artırdı. Bu da sahada bu resmi ortaya koymamıza sebep oldu. En kısa sürede toparlayıp önümüzdeki maçlarda yine mücadele eden, savaşan takımı yaratacağız" açıklamasını yaptı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-03-27 13:46:21



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