Muhsin Yazıcıoğlu’nu anma etkinlikleri 5 bin sevenini bir araya getirdi BBP İl Başkanı İsmail Karateke; “Bir Muhsin ölür, bin Muhsin dirilir”

Denizli’de Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanlığı tarafından Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadetinin 13. yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinliği yaklaşık 5 bin sevenini bir araya getirdi.



Denizli’de BBP İl Teşkilatı tarafından şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadetinin 13. yıldönümü nedeniyle anma programı düzenlendi. Başta Muhsin Yazıcıoğlu, arkadaşları ve tüm şehitler için İncilipınar Parkı’nda Kuran’ı Kerim okundu, dua yapıldı, hazırlanan beş bin kişilik, pilav, ayran ve helva park içinde iki farklı bölümde vatandaşlara ikram edildi. Anma programına AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, AK Parti, BBP ve MHP ilçe başkanlarının yanı sıra binlerce seven katıldı.



Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, “Büyük Birlik Partisi İl Başkanımız İsmail Karateke’nin, Türkiye’de herkesin gönlünde taht kuran Muhsin Yazıcıoğlu, başkanımızın hatırasına bugün hayır yemeği düzenlemesi bizleri de mutlu etti. Bizlerde kendisini unutmadık, unutmayacağımız bir lider. Milletimizin gönlüne girmek çok zordur ama Muhsin Başkanımız bu zoru başarmış, ender liderlerden bir tanesidir. Allah’ım mekânını cennet etsin. Rabbim inşallah onun bıraktığı bu kutlu davaya bizlerde sahip çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Biz Cumhur ittifakı olarak ta, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisiyle birlikte inşallah bu davayı hep birlikte götüreceğiz. Bizim davamız Türkiye davası, her zaman söylüyoruz. Tek devlet, tek bayrak, tek millet ve vatan olarak ifade ediyoruz. Bizim birleştiğimiz konu bu, başka Türkiye yok. Biz memleketimizin yerli ve milli evladının yönettiği bir ülke hayal ediyoruz. Bu ülke hayali de bu güne kadar gerçekleşti, inşallah 2023’ten sonra da bu devam edecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, önderliğinde de Cumhur ittifakında inşallah güçlü bir şekilde memleketimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.



"Hesabı sorulacak"

Muhsin Yazıcıoğlu'na suikast düzenleyenlerden ve mahkemesini sürüncemede bırakanlardan hesap sorulacağına dikkat çeken BBP İl Başkanı İsmail Karateke ise “Bugün rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıoğlu ve arkadaşlarının 13. Yıl dönümü olması nedeniyle yaklaşık beş bin kişilik, pilav ve helva hayrımızı ve Kuran ı Kerim tilavetimizi gerçekleştiriyoruz. Bugün buraya katılan tüm dava arkadaşlarımıza Ak Parti İl Başkanımız Yücel Güngör e, MHP’den bize katkı sunan tüm ilçe başkanlarımız ayaklarına sağlık. Bizleri yalnız bırakmadılar. Hafta içinde tüm ilçe teşkilatlarımız dualarla hayırlarla anma etkinliği düzenledik. 25 Mart ta Ankara ‘da şehit liderimizin Muhsin başkanın kabri başında ve on bin kişilik bir salonda anma programını gerçekleştirdik. Muhsin başkanın sevgisi tüm Türk İslam coğrafyasında her geçen gün, her geçen yıl katlanarak büyümeye devam etmektedir. Bizler Muhsin Başkanı unutmadık, unutmayacağız. Muhsin Yazıcıoğlu, gönül eriydi. Muhsin Yazıcıoğlu, yiğit bir Anadolu evladıydı. Muhsin Yazıoğlu, çağımızın alpereniydi. Bizler onun emaneti olan BBP’ye ve Alperen ocaklarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Buradan tüm halkımıza seslenmek istiyorum. Milli manevi şuurla gençlik yetiştirmeye çalışan Alperen Ocaklarına sahip çıkalım. Gayesi, nizamı alem, hedefi, barajı geçmek değil, sıratı geçmek olan BBP’ye sahip çıkalım. Muhsin Başkanı suikast düzenleyenler ve hala mahkemesini sürüncemede bırakanlar şunu iyi bilsinler ki bu hesap mutlaka sorulacak. Kısas ta hayat vardır. Eğer bu hesap sorulmazsa baş alanın başı, kol kesenin kolu kesilmez se bu hainler buna benzer suikastlar düzenlemeye devam edeceklerdir. Büyük Birlik Partisi olarak ülkemize karşı, planlanan hain emellerin karşısında durmaya devam edeceğiz. Bizler asla yılmayacağız. Yıkılmayacağız. Başaracağız. Bizler Nizami alem davasına gönül vermiş, Muhsin yürekli Alperenler yetiştirmeye devam edeceğiz. Bir Muhsin ölür, bin Muhsin dirilir” diye konuştu.

