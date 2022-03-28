Denizlispor yeşil sahaya hasret kaldı



DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altaş Denizlispor futbola hasret kaldı. Son olarak 7 Mart tarihinde Balıkesirspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen Ege ekibi ardından yaklaşık 4 haftalık bir hazırlık dönemi geçirdi. Ligde 29'uncu haftayı bay takım olarak geçmesi gereken, 12-13 Mart'ta oynanması gereken 29'uncu hafta maçları yurt genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 hafta ileri kaydırılınca fikstürü şaşan Denizlispor, geçen hafta da milli ara nedeniyle sahaya çıkamadı. Yeşil-siyahlılar, 3 haftadır resmi maç oynamadı.

Ligde 3 Nisan'da Kocaelispor'a konuk olacak Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal, 26 gün sonra sahaya çıkacaklarını belirterek, bu süreci çok verimli geçirdiklerini söyledi. Tüm eksikliklerini giderdiklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Takımımla bu arayı kamp dönemi gibi geçirdik. Kalan 9 maçımızın her biri bizim adımıza final niteliği taşıyor. Şu an düşme potasındayız. Durumumuz kritik olsa da ben takımıma çok inanıyorum. Son iki maçımızı kazanmıştık. Serimizi sürdürmek için elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-03-28 11:46:16



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