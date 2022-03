DTO’da 'Protokol ve İş Kültürü' eğitimi büyük ilgi gördü DTO Başkanı Erdoğan: “Yaptığımız her şey üyelerimizin ve Denizli’mizin daha iyi olması için”

Denizli Ticaret Odası’nda (DTO) tarafından düzenlenen "Protokol ve İş Kültürü" ile "Pozitif Liderlik" eğitimleri büyük ilgi gördü. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, “Ana ilkemiz, üyelerimize ve hemşehrilerimize en iyi hizmeti vermek. Yaptığımız her şey, üyelerimizin ve Denizli’mizin daha iyi ve daha güçlü olması için” diye konuştu.



Denizli Ticaret Odası’nda (DTO) eğitimler aralıksız devam ediyor. Protokol ve Kariyer Danışmanı Yazar Dr. Yasemin Hatipoğlu’nun Protokol ve İş Kültürü Eğitimi büyük ilgi gördü. DTO üyelerine ayrıca Pozitif Liderlik Eğitimi de verildi. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, “Ana ilkemiz, üyelerimize ve hemşehrilerimize en iyi hizmeti vermek. Bu çerçevede mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri düzenliyoruz. Yaptığımız her şey, üyelerimizin ve Denizli’mizin daha iyi ve daha güçlü olması için” dedi. DTO’da Eğitim ve İnsan Kaynakları Danışmanı Emine Bozan Yelkenci tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi üyelerine “Pozitif Liderlik” eğitimi verildi. Protokol ve Kariyer Danışmanı Yazar Dr. Yasemin Hatipoğlu’nun sunumuyla da “Protokol ve İş Kültürü” eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim öncesinde şehir dışından gelen Yazar Dr. Yasemin Hatipoğlu, DTO Başkanı Uğur Erdoğan ve Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan, eğitimin faydalı olacağına inandığını, oda olarak üyelerinin bu tür imkanlardan faydalanmalarını önemsediklerini belirtti.



Başkan Erdoğan, katılımcılara teşekkür etti

Bu arada, eğitime katılım sağlayacak üyeleri ile vatandaşlara teşekkür eden Başkan Erdoğan, “Tatlı dil, güler yüz ve nezaket, iş hayatında işini bilmek kadar önemlidir. Çünkü iş, güçlü temsil ve doğru iletişimden başlar. Bu çerçevede, biz de üyelerimizin yetkinliklerini artırmak adına kişisel gelişim eğitimlerimize devam ediyoruz. Şehir dışından gelerek çok değerli bilgileri bizimle ve konuklarımızla paylaşacağınız için şimdiden teşekkür ederim” dedi. Eğitim öncesinde konuşan DTO Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen ise, katılımcılara “Bu tür eğitimler sayesinde kendimize, ailemize ve işimize bakış açımız değişecek. Odamızın eğitimini seçip, buraya gelmeniz çok değerliydi. Bunun için sizlere teşekkür ederim” diye seslendi. Sözkesen’in ardından Protokol ve Adabı Muaşeret kitaplarının yazarı Dr. Yasemin Hatipoğlu, katılımcılara bir sunu eşliğinde protokol ve adabı muaşeret kuralları ile iş kültürü hakkında önemli bilgiler verdi. En çok yapılan yanlışlar ve doğru bilinen yanlışlardan da örnekler verdi. Mesleği dolayısıyla Türkiye’nin birçok şehrine defalarca gittiğini ancak Denizli’nin kendisinde özel bir yeri olduğunu anlatan Hatipoğlu, Denizli Ticaret Odası’nın düzenlediği eğitime de seve seve geldiğini belirtti. “Genelde ‘Protokol sevmeyiz’ ya da ‘Biz samimiyetten yanayız’ sözlerini sıkça duyarız ama protokol yaşamımızın her an içindedir” diyen Hatipoğlu, sevilen işin keyif verdiğini, sevilmeden yapılan işten ise başarı beklenilemeyeceğini söyledi. Hatipoğlu, “Protokol, sabah gözlerimizi açtığımız yerde başlayan bir kavramdır. Aslında ata kültürü mirasımızı, protokol dediğimiz resmi çatı altında şekillendiriyoruz. En kısa tanımıyla protokol, İngiltere’ye gittiğimizde kraliçeye nasıl davranacağınızı bilebilmek, köydeki Ayşe teyzemizin sofrasına oturduğumuzda ise ‘nerede benim bıçağım, nerede benim portakallı ördeğim’ dememektir. İşte yerindelik ilkesi de budur” diye konuştu. DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, üyeleri ile STK temsilcilerini ağırlamayı sürdürüyor. Çeşitli konularda istişarede bulunuyor.



Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ayşe Sarıkaya ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelen Başkan Erdoğan, camialarına yönelik faaliyetleri ile Denizli Ticaret Odası’nın çalışmaları ve iş birliği yapılabilecek alanları görüştü. Erdoğan, “Amatör sporlar camiası, yeni yetenekler ve iyi sporcular yetişmesinin ana kaynağıdır. Gençlerimiz ile sporseverlerimizi de pozitif yönlendirerek, sosyal hayatımıza renk katmaktadırlar” dedi.



Makamında Türk Kızılay Denizli Merkezefendi Şubesi Başkanı ve Denizli Ticaret Odası’nın Meclis Üyesi Engin Boyacı ile yönetim kurulu üyelerini de ağırlayan Başkan Erdoğan, görüşmede “Kızılay'ımızın faaliyetleri ile insanımızın yararına iş birliği yapabileceğimiz konularda ayrıntılı bilgi aldık. Ziyaret edip bilgilendirme inceliğini gösterdiğiniz için teşekkür eder, kolaylıklar ve başarılar dilerim” diye konuştu.



Üyelerinden genç girişimcileri de kabul eden Başkan Erdoğan, önce Emrah Deniz’i ardından da TOBB Denizli Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyesi Ahmet Soyupak ile şirketin Satış Sorumlusu Ecrin Karaoğlan'ı ağırladı. Faaliyetleri, sektörleri ve işleriyle ilgili hasbihal etti. Kolaylıklar diledi.

