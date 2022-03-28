FETÖ/PKK operasyonunda 3 kişi yakalandı

Denizli’de yapılan FETÖ/PDY ve PKK/KCK operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Denizli’de “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme” suçundan hakkında; 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. PKK/KCK Terör Örgütünün Suriye uzantısı olan YPG terör örgütünde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Suriye uyruklu 1 şüpheli düzenlenen operasyon neticesinde yakalanmış, adli makamlara sevk edilerek tutuklanırken, PKK/KCK Terör Örgütü adına, sosyal medya hesapları üzerinden propaganda yaptığı tespit edilen 1 şüpheli hakkında ise adli makamlarca işlem yapıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.