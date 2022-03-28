Denizli’de 3 kaçakçı çok sayıda malzemeyle yakalandı

Denizli’de tütün, alkol ve silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 3 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirildi.



Denizli’de “Tütün ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı” ile her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa” muhalefet suçu çerçevesinde adli makamlarca işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 20 bin adet kaçak makaron, 3 bin 900 adet kaçak içi tütünle doldurulmuş dolma sigara, 20 bin 250 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 16 adet elektronik sigara kilidi, 1305 adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi.



Yapılan bir diğer silah kaçakçılığı operasyonunda ise 1 şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheliden 7 tane ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

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