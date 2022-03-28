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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucu taciri 9 kişi tutuklandı

İHA

Uyuşturucu taciri 9 kişi tutuklandı

Denizli’de uyuşturucu ticareti yapan ve çok sayıda madde ile yakalanan 9 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik görevliler tarafından operasyon yapıldı. Yapılan çeşitli operasyon sonucu 9 şüpheli satışa hazır vaziyette çeşitli cins ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ile yakalandı. İşlemleri ardından “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli makamlara sevk edilen 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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