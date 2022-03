Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Denizli’de bir araya gelen ihracat ailesine yaptığı konuşmada, “İhracatçılarımızın ortak sorunu olan teminat meselesini çözüme kavuşturacağız” dedi.

61 ihracatçı birliği ve 27 sektörün tek çatı kuruluşu olan TİM, 2022 yılında 250 milyar hedefine ulaşmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 100 bini aşkın ihracatçıyı tek çatı altında toplayan TİM, bölge ekonomisinin dinamiklerini değerlendirmek ve ihracattaki payını artırmak amacıyla TİM Denizli Meclisi toplantısında bölge ihracatçıları ile bir araya geldi. Geçen ay Gaziantep’te bölge ihracatçılarının yoğun katılımı ile Güneydoğu Anadolu Meclisi programını gerçekleştiren TİM, bu kez de Denizli’deki üyeleriyle buluştu.

Toplantıda bölge ekonomisinin dinamiklerini değerlendirmek ve ihracattaki payını artırmak amacıyla bölge ihracatçıları ile istişarelerde bulunuldu. TİM Denizli Meclisi programının ardından düzenlenen ödül töreni ile sektörlerinde en çok ihracat gerçekleştiren başarılı firmalara ödülleri takdim edildi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TİM Başkanı İsmail Gülle, Denizli’nin kalkınmada tüm Anadolu’ya rol model olduğunu ifade etti. Başkan Gülle, yakın çevresinde İzmir ve Manisa gibi güçlü ekonomik merkezlerinin bulunmasına rağmen Denizli’nin yeni nesil bir sanayi merkezi olmayı başardığını belirtti.



"Son 20 yılda Denizli’nin ihracatı 11 kat arttı"

Denizli’nin, Türkiye’nin gelişimini çok iyi okuduğunu ve ihracatı işin merkezine aldığını belirten TİM Başkanı İsmail Gülle, “Son 20 yılda, şehrimizin ihracatı 11 kat arttı. Dört yıl önce göreve geldiğimizde, o gün ihracatımız 164 milyar dolardı. İhracatçı firma sayımız 65 bin, ihracat yükümüz 115 milyon tondu. Denizli’nin ihracatı 3 milyar dolar, toplam ihracatçı sayısı ise bin 100’dü. O günden bu yana 4 sene içinde geldiğimiz noktada, ihracatımız 225 milyar dolara yükseldi. İhracatçı sayımız 100 bini aştı. İhracat yükümüz 174 milyon tona ulaştı. Denizli’nin ihracatı ise yüzde 50 artarak, 4.5 milyar doları aştı. Denizli’de ihracatçı sayımız bin 500’e yükseldi. Denizli bu rakamlarla birlikte en çok ihracat gerçekleştiren dokuzuncu ilimiz oldu” dedi.



“İlimiz, geçtiğimiz yıl tam 64 ülkeye ihracat rekoru kırdı”

Son 4 yılda Denizli’deki çelik sektörü ihracatının yüzde 100, demir ve demir dışı metallerin yüzde 95, kimyevi maddelerin yüzde 92, elektroniğin yüzde 68 ve tekstil sektörü ihracatının yüzde 29’luk artışla ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Gülle, “Denizli’de tam 14 sektörümüz tarihlerinin en yüksek ihracatını 2021 yılında gerçekleştirdi. Bununla beraber ilimiz, geçtiğimiz yıl tam 64 ülkeye ihracat rekoru kırdı. 2021 yılı her anlamda Denizli’de ihracatın yılı oldu. 2022 yılında da, Denizlili ihracatçılarımız yeni başarılara imza atmaya devam ediyor. Yılın ilk 2 ayında ilimiz ihracatçıları, yüzde 19’luk artışla 730 milyon dolar ihracata imza attı” diye konuştu.



“İhracatta sürdürülebilir bir sistematik kurarak, gelecek nesillere daha iyi yarınlar bırakacağız”

2022 yılının birçok anlamda değişime tanık olacakları bir sene olacağını belirten Başkan İsmail Gülle, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri olarak biz de bu değişimin içerisindeyiz. Çünkü ihracatımızdaki yükselişle beraber küresel ticarette artık yeni bir ligdeyiz. Yeni dönemde hem stratejimizi hem ihracata bakış açımızı niceliğin yanında niteliği de artıracak bir anlayışla oluşturuyoruz. İhracatta sürdürülebilir bir sistematik kurarak, gelecek nesillere daha iyi yarınlar bırakacağız. Bunun altyapısını oluşturacak projelerin temellerini attık. Geçtiğimiz yıl kurduğumuz TİM Marka Konseyi, ihracatımızın ve ülkemizin marka değerine hizmet edecek projelere süratle başladı. Bununla beraber, kadınlarımızın ekonomiye ve ihracata etkin katılımını sağlamak adına kurduğumuz TİM Kadın Konseyi, kadın ihracatçı ve girişimcilere yönelik faaliyetlerini yoğun bir gündemle sürdürüyor. Kadın ihracatçılarımıza özel olarak sanal ve fiziki ticaret heyetleri düzenliyor; kadın ihracatçılarımızı tüm dünyadaki alıcılarla buluşturuyoruz. Ayrıca, geleceğin ihracatçılarını bugünden yetiştirmek adına GençTİM’i kurduk. Çok kısa bir süre içerisinde GençTİM 600’ü aşkın üyeye ulaştı. Denizli’den GençTİMli üye sayımız ise 34. Bununla beraber, iklim değişikliği gerçeğinin farkındalığıyla karşımıza çıkabilecek tüm fırsat ve riskleri öngörebilmek adına TİM İklim Komitesi’ni oluşturduk”.



“Denizli’den 276 firmamız bu yıl ilk kez ihracat gerçekleştirdi”

TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı’nın ardından, sektörel eylem planlarının da bir bir hayata geçtiğini vurgulayan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Haziran ayında açıkladığımız Tekstil Eylem Planımızın ardından, geçtiğimiz hafta Tarım ve Hayvancılık Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı’nı da açıkladık. Bu projelerin yanı sıra ihracatçı firma sayısını artırma çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ettik. TİM KOBİ İhracat Seferberliği eğitim programımız çerçevesinde Anadolu’muzun dört bir yanından firmalarımızla buluşuyoruz” dedi.

Denizli’nin büyük potansiyelini değerlendirerek, ihracat ailesine yeni neferler kazandırmak adına, 2020 yılında programlarını Denizli’ye taşıdıklarını kaydeden TİM Başkanı İsmail Gülle, Denizli’de ihracata duyulan ilgi neticesinde başarılı sonuçlar aldıklarını ifade etti. Gülle, “Denizli’den 276 firmamız bu yıl ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Denizlili ihracatçılarımız inovasyon projelerimizde de önemli başarılara imza atıyorlar. Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG 2020’ye Denizli’den 47 firmamız katıldı. Bu firmalardan 5’i derece elde etti. Ülkemizin en büyük girişimcilik ailesi TİMTEB Girişim Evi bünyesinde Denizlili gençlerimizi ve girişimcilerimizi desteklemeye devam ettik. Bugüne kadar 600'e yakın öğrenci Wake Up ve Lets Up programlarından mezun oldu. 138 girişimciye destek verildi” şeklinde konuştu.



“İsrail ve İspanya’da gerçekleştirdiğimiz heyetlerde gördük ki alıcıların Türk ürünlerine ciddi bir ilgisi var”

İhracatçı sayısını ve pazar çeşitliliğini artırmaya katkı sağlayan bir diğer önemli çalışmalarının ise ticaret heyetleri olduğunu söyleyen Başkan Gülle, “Pandemiye rağmen 74 ülkede gerçekleştirdiğimiz 100 sanal, 15 fiziki ticaret heyetiyle ihracatçılarımızı dünya ile buluşturduk. Bu ay, İsrail ve İspanya’da gerçekleştirdiğimiz heyetlerde gördük ki alıcıların Türk ürünlerine ciddi bir ilgisi var. Bu ilgi, bizleri ziyadesiyle memnun etti ve önümüzdeki dönem adına daha da heyecanlandırdı. Ayrıca, Ekim ayında hayata geçirdiğimiz Türkiye Lojistik Portalı’na ihracatçılarımızdan yoğun bir katılım var. İhracatçılar ve lojistik sektörü arasında dijital bir köprü olarak kurguladığımız portal da çok kısa bir süre içerisinde 2 binden fazla firma kayıt olarak hizmet almaya başladı. Türkiye Lojistik Portalı’mızın gelişen yapısıyla birlikte, ihracatımıza çok daha büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bölgemiz ihracatçılarını ve lojistik firmalarımızı, kendi öz kaynaklarımızla oluşturduğumuz Türkiye Lojistik Portalı’na üye olmaya davet ediyoruz” dedi.



“İhracatçılarımızın ortak sorunu olan teminat meselesini de çözüme kavuşturmuş olacağız”

İhracatçıların dört gözle beklediği, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’nin 1 Mart itibarıyla faaliyete geçtiğini söyleyen TİM Başkanı İsmail Gülle, “Teminat sorununun çözümünde kritik rol alacak olan İGE A.Ş.’nin Genel Müdürü Kasım Akdeniz de bugün aramızda bulunuyor. İhracatçılarımızın kendi kaynaklarıyla oluşturduğu İGE A.Ş. ile beraber, ihracatçılarımız artık kredi almak için gayrimenkulünü, demirbaşlarını bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacak. Böylece ihracatçılarımızın ortak sorunu olan teminat meselesini de çözüme kavuşturmuş olacağız” diye konuştu.

TİM Başkanı İsmail Gülle ve DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu’nun ev sahipliğindeki TİM Denizli Meclisi ve DENİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni programına Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, TİM Marka Konseyi Başkan Yardımcısı Süleyman Orakçıoğlu, TİM Kadın Konseyi üyesi Mukaddes Başkaya, Genç TİM Başkan Yardımcısı Okan Oğuz, KOSGEB Başkan Yardımcısı Dr. Recep Kılınç, İGE A.Ş. Genel Müdürü Kasım Akdeniz ile Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan katıldı.

