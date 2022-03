Büyükşehir geleceğin sporcularını yetiştiriyor Karate kemeri sevincini Başkan Zolan ile yaşadılar

21 ayrı branşta ücretsiz spor kursu veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, karate kursunda başarılı olan küçükler için diploma ve kemer töreni düzenledi. Çocukların kemer takma sevincini paylaşan Başkan Osman Zolan, “Hayalim her çocuğumuza, gencimize en az bir branşta spor yaptırmaktır" dedi.



“Denizli'de spor yapmayan kimse kalmayacak” sloganı ile 21 ayrı branşta ücretsiz spor kursu veren Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği karate kursunda başarılı olan küçük sporcular için diploma ve kemer takma töreni düzenlendi. Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda yapılan programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, sporcu aileleri ile kursiyer çocuklar katıldı. Program kursiyer çocukların gösterisi ile başladı. Büyük beğeni toplayan gösterinin ardından konuşan karate kursu öğrencisi Ceylin Sağ, 12 yaşında Denizli Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz karate kursuyla tanıştığını belirterek, “Bu spor dalında kendimi geliştirmek ve şampiyonluklar yaşamak istiyorum. Bizlere bu imkanı sağlayan Başkanımız Osman Zolan’a teşekkür ederim” dedi. Karate Antrenörü Muhammet Kaya ise kendilerine her türlü imkanı sunan Başkan Osman Zolan’a teşekkür ederek, karatenin insana özgüven kazandıran bir spor dalı olduğunu söyledi.



Başkan Zolan’dan annebabalara teşekkür

Konuşmasına, Denizli Büyükşehir Belediyesi spor kurslarına çocuklarını gönderen annebabalara teşekkür ederek başlayan Başkan Osman Zolan, spor yapmanın çocuklara kazandırdığı değerlerden bahsetti. Başkan Osman Zolan, "Çocuklarımızı geleceğe hazırlamanın, onların donanımlı ve özgüvenli olmasını sağlamanın yollarından biri de spor yaptırmaktır. Benim hayalim her çocuğumuza, gencimize en az bir branşta spor yaptırmaktır. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak 20’yi aşkın branşta ücretsiz spor kursları veriyoruz. Tüm vatandaşlarımızı spor kurslarımıza davet ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz"

Karate branşına ilginin her geçen gün arttığını kaydeden Başkan Zolan,"Çocuklarımız, gençlerimiz pırıl pırıl hepsi eğitim alıyor. Spor disiplin demektir, kurallar bütünüdür. Hayatta da kurallar vardır. Spor disiplini getirir, ekip ruhu ve beraber hareket edebilmektir. Sporda galibiyet ve mağlubiyet vardır, hayatta da bazen başarılı bazen başarısız oluruz. Çocuklarımıza spor yaptırarak hayata hazırlıyoruz" dedi. Başkan Zolan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Çocuklarımız mutlu olduğu sürece Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Diplomasını alan ve kemer takan çocuklarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından diploma ve kemer takma törenine geçildi. Başkan Osman Zolan, karate kursunda başarılı olan sporculara diploma ve kemerlerini takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.