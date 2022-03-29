Demir çelik firması Kocaer Çelik, Ege Bölgesi´nin ihracat şampiyonu oldu



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) EGE İhracatçılar Birliği, 2021´in Demir ve Demirdışı Metaller İhracatının yıldız şirketlerini açıkladı. Demir çelik sektöründe Denizli´de faaliyet gösteren Kocaer Çelik, 2021 yılında gerçekleştirdiği 300 milyon dolara yakın ihracatla demir çelik sektöründe Ege Bölgesi´nin lideri oldu.Ege İhracatçılar Birliği, 2021 Demir ve Demirdışı Metaller İhracatının yıldız şirketlerini, gerçekleştirdiği törenle açıkladı. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği´nin, bölgenin en fazla ihracat gerçekleştiren şirketlerini ödüllendirdiği törende, demir çelik sektöründe birincilik ödülü geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Denizlili firma olan Kocaer Çelik´e verildi. Şirket, İzmir Bölgesi´ndeki yıllık 800 bin ton üretim kapasitesine sahip üç fabrika ve 2022 yılı başında devreye aldığı 100 bin ton üretim kapasiteli galvaniz tesisinde faaliyet gösteriyor. Kocaer Çelik, 2021 yılı performansıyla birlik tarafından dört ödülle taçlandırıldı. Açıklanan verilere göre, Kocaer Çelik, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği yaklaşık 300 milyon dolarlık ihracatla hem demir çelik hem de çelik profil kategorilerinde birincilik, demir ve demir dışı metaller sektörünün toplam performansının değerlendirildiği Platin Kategori´de de ikincilik ödüllerinin sahibi oldu.TÜRKİYE EKONOMİSİNE GİRDİ SAĞLIYORUZTörende ayrıca, Kocaer Çelik kurucusu İbrahim Kocaer´e de "Sektör Duayenleri Ödüllüleri" kapsamında ödül verildi. Ödülü babası adına alan Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, "Demir çelik bizim ana iş kolumuz. 60 yılı aşan tecrübemizle sadece demir çelik sektöründe 1000´e yakın çalışanımızla sürdürülebilir, müşteri memnuniyeti odaklı, fark yaratan, katma değeri yüksek ürünler üreterek Türkiye ekonomisine girdi sağlıyoruz. Alanımızda sadece Ege Bölgesi´nin değil, Türkiye´nin ihracat yapan en büyük 100 şirketi ve Türkiye´nin en büyük 100 sanayi şirketinden biriyiz. Ayrıca pandemi döneminde Ege Bölgesi´nin en büyük çatı üstü güneş enerji yatırımı ile birlikte 100 bin ton üretim kapasiteli Galvaniz tesisini devreye alarak 200´ün üzerinde kişiye ek istihdam yarattık. Üretimini doğa ve çevre dostu olarak gerçekleştiren tesisimiz, çok yakın zamanda sektöründe yine ilk olarak Yeşil Tesis (LEDD) sertifikası alacak" şeklinde konuştu."TÜRKİYE, DEMİR ÇELİKTE DÜNYADA 7´İNCİ AVRUPA´DA BİRİNCİ SIRADA"Dünya piyasalarında demir çeliğe olan talebin geri geldiğini, bu gelişmenin Türk demir çelik sanayisini de olumlu yönde etkilediğini belirten Kocaer, "Türkiye demir çelik sektörü ABD ve AB'nin uyguladığı ihracat kotalarına ve pandemiye rağmen dünyanın en büyük demir çelik üreticileri arasında 7'nci sıraya yükseldi. Ayrıca, Avrupa'nın da en büyük demir çelik üreticisi konumunda. Sektör, 2021'in ilk 6 ayında da yüzde 20 civarında büyüdü ve ihracat değerini yüzde 50 artırdı. 2022´de de geçtiğimiz yıla benzer gelişmelerin yaşanacağını düşünüyor ve Türk demir çelik sektöründe yaşanan olumlu havanın önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini öngörüyoruz. Sektörün önde gelen şirketlerinden biri olarak ihracat odağımızı koruyacak ve ülkemize değer yaratmaya devam edeceğiz" dedi. DHA-Ekonomi Türkiye-Denizli / Merkez

2022-03-29 15:23:31



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