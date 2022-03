Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası Merkezefendi’de gerçekleşecek

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından organize edilen ve her yıl Türkiye'nin en iyi satranç sporcularının yarıştığı satranç şampiyonası bu yıl Merkezefendi ev sahipliği yapacak.



Merkezefendi Belediyesi spor alanındaki faaliyetlerine devam ediyor. Türkiye Satranç Federasyonu tarafından organize edilen ve her yıl Türkiye'nin en iyi satranç sporcularının yarıştığı satranç şampiyonasına Merkezefendi ev sahipliği yapacak. Merkezefendi Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu arasında gerçekleştirilen protokol doğrultusunda ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası’ 1622 Mayıs tarihlerinde Merkezefendi’de düzenlenecek. Merkezefendi Belediyesinin destekleri ile hayata geçecek şampiyonanın işbirliği protokolünü Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay imzaladı. İmza törenine Türkiye Satranç Federasyonu Asbaşkanı Halil Hilmi Darı, Yönetim Kurulu Üyesi Medine Boz, Denizli İl Temsilcisi İsmail Sarı ve il yöneticileri ile Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun da katıldı. Şampiyonaya Türkiye Satranç Federasyonu Gençler Kategorisine uyan sporcular başvuru yapabilecek. Başvurular Türkiye Satranç Federasyonu internet sitesi üzerinden Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek.



“Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız”

Spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak sporun tüm branşlarına büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar ilçemizde futboldan basketbola, satrançtan tenise, zumbadan pilatese kadar birçok branşta etkinlik gerçekleştirdik. Sporun gelişmesi için büyük çaba harcıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz protokol doğrultusunda ‘Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası’na ev sahipliği yapacağız. Ülkemizin dört bir yanında gelecek olan sporcularımızı Merkezefendimizde ağırlayacak olmaktan dolayı mutlu ve heyecanlıyız. TSF Başkanı Gülkız Tulay ve ekibine teşekkür ediyorum. Merkezefendimiz için bu protokolümüz hayırlı olsun” diye konuştu.



“Başkan Doğan ve ekibine teşekkür ederiz”

Gerçekleştirilen işbirliğinden dolayı mutlu olduğunu belirten TSF Başkanı Gülkız Tulay ise, “Merkezefendi Belediyesi Başkanı Şeniz Doğan ve ekibine satranca verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Satrancın ülkemizdeki gelişimine katkı yapan bir paydaşla işbirliği içinde olduğumuz için çok mutluyuz. Güzel bir birlikteliğe imza attık. Önümüzdeki yıllarda daha nice farklı turnuva ve etkinlikte birlikte olmak dileğiyle Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası'nın hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

