Kütüphaneler öğrencilerin gözde mekanları oldu Kütüphaneleriyle Yaşayan Okullar projesi her okulda ilgi görecek

Denizli’de İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen 'Okuyan Denizli ve Kütüphaneleriyle Yaşayan Okullar' projesiyle her okulda kütüphaneler öğrencilerin gözde mekanları olmaya başladı.



Okuyan Denizli ve Kütüphaneleriyle Yaşayan Okullar projesi ile her bir okul kütüphaneleri öğrencilerin gözde mekanları haline geliyor. Pamukkale Fahri Akçakoca Anaokulu bu çervede hayata geçirdiği Kitap ve Görsel Kütüphane, FA Kitap Kafe ve Okul Mezunlar Panosunun açılışı Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici tarafından gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Müdür Süleyman Ekici, “Okul öncesi öğretmenlerimiz göstermiş oldukları gayretler konusunda büyük bir takdiri hak ediyorlar. Çocuklarımızın devam edecek eğitim hayatları boyunca okul öncesi eğitimle elde ettikleri kazanımlar, onları hayata daha hazır bireyler haline getirecektir. Okul öncesi eğitimde çocuklarımızın öğrenme süreçlerini görsel materyallerle desteklemek bu çağdaki çocuklarımız için oldukça faydalı. Görsel Kütüphane kavramının eğitici yönleri oldukça fazladır. Çocuklarımızın hayatları boyunca kazanacakları alışkanlıkların temelleri okul öncesi eğitimde atılmaktadır” dedi.



“Kütüphanelerin etkin olarak kullanmasına teşvik ediyoruz”

Müdür Ekici, “Bu yaşlarda kütüphane ile tanışıp kitap kültürü kazanan bir birey hayatının devamında mutlaka kitaba dokunmak isteyecektir. Kitap ve Görsel Kütüphane ile FA Kitap Kafe’nin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz Kütüphane Haftasında, Kütüphaneleriyle Yaşayan Okullar projesi çerçevesinde okul kütüphanelerimizde yapılan çeşitli etkinliklerle kütüphanelerin öğrencilerimiz tarafından daha etkin olarak kullanmasına teşvik ediyoruz” dedi.



Açılışa katılan misafirlere kitap hediye edildi

Kitap ve Görsel Kütüphane, FA Kitap Kafe ve Okul Mezunlar Panosunun açılış kurdelesi İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Şube Müdürleri Affan Başbuğ ve Yasin Temel, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından kesildi. Programda anaokulu minikleri hazırladıkları gösterilerini Müdür Ekici ve beraberindekilere sundular. Program sonunda okul idaresince açılışa katılan misafirlere kitap hediye edildi.

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