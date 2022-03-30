Geleceğin mühendisleri firmalarla bir araya geldi

Denizli’de Sektör Günleri Etkinliği çerçevesinde yaklaşık bin kişinin katılım sağladığı PAÜ’de stant açan firmalar, geleceğin mühendisleriyle birebir iletişim kurarak merak ettikleri soruları yanıtladı.



Pamukkale Üniversitesi’nde, öğrencilerin kendi uğraştıkları projeler hakkında iletişim kurabilecekleri yetkili kişileri bulmalarını ve iş dünyasından insanlarla birebir iletişim sağlamaları amacıyla Sektör Günleri Etkinliğinin 4.’sü Endüstri Mühendisliği Topluluğu tarafından düzenlendi. Yapılan etkinlikle beraber 10 firma mühendislik fakültesinde stant açtı. Ayrı ayrı stantlarda bölümlere göre kendilerini tanıtan firmalarla birebir iletişim kuran öğrenciler, merak ettikleri soruların yanıtlarını aldı. Geneli mühendislik fakültesi öğrencisi olan ve yaklaşık bin kişinin katılım sağladığı etkinle öğrenciler planlarını şekillendirme fırsatı buldu.



Endüstri Mühendisliği öğrencisi Zehra Kıyak, açılan stant sayesinde firmalarla daha etkin bir şekilde görüştüklerini ifade ederek, “Pamukkale Üniversitesinde açılan bu stant ile beraber öğrenciler firmalarla görüşebilme imkanı buldu. Gerçekten bizim açımızdan güzel bir gün ve gayet verimli geçiyor. Fakültede yoğun katılımda mevcut. Bu sayede merak ettiğimiz soruları sorduk ve ilerleyen zamanda yapacak olduğumuz planlar için bize örnek bir alan oldu” dedi.

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