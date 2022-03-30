UNESCO ödüllü Hayri DEV'in oğulları çaldı, PAÜ'lü öğrenciler oynadı

Denizli Pamukkale Üniversitesi öğrencileri, Çameli ilçesinin coğrafi ve tarihi yerlerinin incelenmesi için düzenlenen etkinlikte hem ders yaptı, hem de doyasıya gezdi. Gerçekleşen gezi alanında verilen molada sırasında UNESCO ödüllü merhum Hayri Dev'in oğulları ise öğrenciler için saz çalarak unutulmaz anlar yaşattı.



Pamukkale Üniversitesi Coğrafya Bölümü 2. Sınıf öğrencileri doğa incelemesi için geldikleri Çameli ilçesinde bir takım incelemelerde bulundu. İlçenin önemli olan tarihi ve doğa yerlerini gezerek keşfeden Üniversite öğrencileri, düzenlenen etkinlik sayesinde hem ders yaptı hem de doyasıya gezdi. Çamelili doğa gönüllüsü Abdülmelik Akkan'ın rehberliğinde gerçekleşen Çameli Kalınkoz, Sarıkavak, Emecik ve Gökçeyaka Mahallelerindeki inceleme gezisinde verilen molada UNESCO ödüllü merhum Hayri Dev'in oğulları Bayram ile Zafer Dev'in çaldığı oyun havasına PAÜ'lü öğrenciler oynayıp, gönüllerince eğlendiler. Çameli’nin güzelliğiyle dikkat çeken şelaleler ve çevresindeki alanları incelemeyi tamamlayan öğrenciler ilçeden ayrıldı.

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