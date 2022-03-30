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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Honoz’da camiler Ramazan ayına hazırlanıyor

İHA

Honoz’da camiler Ramazan ayına hazırlanıyor

Honaz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2 Nisan'da başlayacak Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki 22 mahallede bulunan tüm camilerde bir program dâhilinde detaylı temizlik çalışması yaparak camileri Ramazan ayına hazırlıyor.
Periyodik bir şekilde camilerde temizlik ve dezenfekte çalışması yapan ekipler Ramazan ayı öncesi bu çalışmalarını hızlandırdı. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri camilerin süpürülmesi, tozların alınması, ayakkabılıkların ve merdivenlerin silinmesi, abdesthanelerin yıkanması gibi işleri detaylı bir şekilde gerçekleştiriyor. Camilerin iç temizliğinin yanı sıra Cami bahçeleri de süpürülüp yıkanarak cami cemaatinin kullanımına hazırlıyor.

“Vatandaşlarımız ibadetlerini gönül rahatlığı içerisinde yapsınlar”
İlçe halkının ibadetlerini huzurlu bir şekilde yapmaları için ilçe genelindeki tüm camilerde detaylı bir temizlik çalışması yapıldığını belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “On bir ayın sultanı Mübarek Ramazan ayı yaklaşıyor. Vatandaşlarımızın ibadetlerini huzur içinde, sağlıklı ortamlarda yapmaları için ilçemiz genelinde sürdürdüğümüz temizlik ve dezenfekte çalışmalarını camilerimizde ve mescitlerimizde de belirli bir program dâhilinde gerçekleştiriyoruz. Her şeyin başı sağlık. Bu bilinçle tüm camilerimizin bahçeleri temizlenip yıkanıyor. Camilerimizin içlerinde de detaylı bir temizlik çalışması yapılarak sağlıklı hale dönüştürüyor. Vatandaşlarımız ibadethanelerimizi gönül rahatlığı içinde kullanabilirler. Cami cemaatlerimizden ricamız mutlaka camilerimizde de maskelerimizi kullanmayı sürdürülelim. Kurallara uyan tüm vatandaşlarıma teşekkür ederek sağlıklı günler diliyor, yaklaşmakta olan mübarek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

İlçede ki camilerde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının halk tarafından takdirle karşılandığını belirten Honaz İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü; "Honaz Belediyemiz her yıl olduğu gibi bu sene de ilçedeki tüm camilerimizi Ramazan ayı öncesi temizliyor. Bu güzel hizmetlerinden biz ve cemaatlerimiz çok memnunuz. Kurumumuz adına Honaz Belediye Başkanımız Yüksel Kepenek’e bu hizmeti için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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