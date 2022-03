Pamukkale Belediyesi ilçeye yeni kurs merkezi kazandırdı

Pamukkale Belediyesi yılın her döneminde ‘Pamukkale’de Kurs Zamanı’ sloganıyla ücretsiz kurslar açmaya devam ediyor. Bu doğrultuda kursiyerlerin daha kolay ulaşması için Yunus Emre mahallesinde yeni bir kurs merkezi oluşturuldu.



Pamukkale Belediyesi, Halk Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak uzman eğitmenler eşliğinde “Pamukkale’de Kurs Zamanı” adıyla ücretsiz kurslar açmaya devam ediyor. Her yaştan ve kesimden vatandaşın yoğun ilgisi ile devam eden kurslarda kursiyerler hem zamanlarını iyi değerlendiriyor hem de el emeği göz nuru eserleri ortaya çıkarıyor. Pamukkale Belediyesi, çocuklardan, gençlere; kadınlardan, engellilere kadar her kesime hitap eden kurslarda branş sayısını artırırken aynı zamanda vatandaşların ulaşmasının daha kolay olabilmesi açısından kurs merkezleri sayısını da artırmayı hedefliyor. Engelliler ve kadınlar için el sanatları, biçki dikiş, seramik porselen çiçek yapımı, satranç, etkili ve hızlı okuma, Almanca (A1) seviyesi, İngilizce (A1) seviyesi, bağlama, keman, diksiyon, ebru, halk oyunları, işaret dili gibi birçok kurs Pamukkale Belediyesi’nin Atatürk Caddesi üzerindeki ek binasında hafta içi ve hafta sonu şeklinde düzenleniyor. Ayrıca mahalle sakinlerinin yoğun talebi üzerine Dokuzkavaklar Zeybek Cami altı ile Fatih Kapalı Pazar Yeri’nde de el sanatları kursları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan ve atıl halde olan alan yapılan çalışmalarla Yunus Emre Mahalle Konağı olarak düzenlendi.



Pamukkale Belediyesi, Yunus Emre Mahallesi sakinlerinin talebini değerlendirerek binayı kurs merkezi haline dönüştürdü. Burada, yine kadınlara yönelik el nakışları, makrome, takı ve tel kırma kursları düzenleniyor. Yunus Emre Mahalle Muhtarı Selda Karan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’den mahallelerinde bir kurs merkezi talep ettiklerinde kendilerini kırmadığını ifade ederek, “Burayı hanımlarımıza kazandırdık. Avni başkanımızdan burayı istedik. Sağ olsun bizleri kırmadı. Yunus Emre Mahalle Konağı adı altında kurs yerimizi açtık. Makrome, takı, nakış üzerine kadınlarımıza kurslar düzenliyor ve bu konuda kadınlarımız gerçekten çok mutlu. Belediyemize böyle güzel imkânları sağladığı için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



Kursiyerlerden Ezgi Çeliker, pandemi döneminin ardından kursların başlamasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Kurslarımızın gerçekleşmesini sağlayan Pamukkale Belediyemize ve sayın başkanımız Avni Örki’ye ve mahalle muhtarlığımıza teşekkür ediyoruz. Böyle imkânlara gerçekten çok ihtiyacımız varmış. Yunus Emre Mahalle Konağı’ndaki kurslarımızda el sanatları ile ilgili çok güzel şeyler öğrendik” dedi.



Emekli tarih öğretmeni Zeynep Yakakaya ise “Burası atıl duran bir yerdi burası. Böyle bir yeri kadınlar için kazandırılması gerçekten güzel oldu. Bu alanın kadınlar için kurs merkezine dönüştürülmesini sağlayan muhtarlığımıza ve Pamukkale Belediyemize teşekkür ediyorum. Belediye ve muhtarlık işbirliğini görmek gerçekten çok güzel” diye konuştu.



Melahat Damgacıoğlu da “Bu mekan Pamukkale Belediyesinin ve belediyemiz her türlü imkanı sağlayarak kurs açtı. Biz de arkadaşlarımızla boş zamanlarımızda buraya gelerek bir şeyler üretmenin zevkini yaşıyoruz. Pamukkale Belediyesine ve değerli başkanımız Avni Örki’ye bizlere böyle bir imkânı sağladığı için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



“Kadınlarımız istedi biz gerçekleştirdik”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Yunus Emre mahallesinde yaşayan kadınların mahallelerinde atıl vaziyette duran bir binayı kurs merkezine dönüştürülmesini talep ettiğini ve bu konuda gereken çalışmayı yaptıklarını dile getirdi. “Yunus Emre Mahalle Konağı adı altında binamızı kadınlarımıza tahsis ettik” diyen Başkan Örki, “İlçemizde yaşayan her kesime hitap eden projeleri bir bir hayata geçirirken, vatandaşlarımızın taleplerini de dinliyoruz. Tüm gayretimizle her bir vatandaşımızın sesine kulak vererek taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Son olarak da, Yunus Emreli kadınlarımızın taleplerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir mahallemize daha mahalle konağı kazandırmış olduk. Burada kadınlarımıza özel kurslar, seminerler ve yardım etkinlikleri düzenleyeceğiz. Yunus Emre Mahalle Konağı adı altındaki kurs merkezimiz hayırlı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.