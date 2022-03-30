Denizli’de küçükbaş hayvancılığa büyük destek Başkan Zolan: “Çiftçimiz daha fazla üretsin, kazansın istiyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de küçükbaş hayvancılığa büyük destek Başkan Zolan: “Çiftçimiz daha fazla üretsin, kazansın istiyoruz”

İHA

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde verimliliği artırmaya yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Üretime katkı sağlayıp vatandaşların daha da mutlu olmasını istediklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Üreten insanımızın işini kolaylaştırmak ve daha da bol kazanç sağlamasına öncülük yapmak gerekiyor" dedi.

Denizli’de küçükbaş hayvancılığa büyük destek Başkan Zolan: “Çiftçimiz daha fazla üretsin, kazansın istiyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde verimliliği artırmaya yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Üretime katkı sağlayıp vatandaşların daha da mutlu olmasını istediklerini vurgulayan Başkan Zolan, “Üreten insanımızın işini kolaylaştırmak ve daha da bol kazanç sağlamasına öncülük yapmak gerekiyor” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin küçükbaş hayvancılığa destek vermek amacıyla hayata geçirdiği “Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Verimliliği Artırma” projesi işbirliği protokolü imzalandı. Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan vatandaşların sürülerinde verim ve kalitenin düşmesine engel olmak için hayata geçirilen projenin imza protokolü Denizli Büyükşehir Belediyesinde yapıldı. Protokol törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Denizli Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Naciye Kapukıran ve beraberindekiler katıldı. İmza töreninde Başkan Zolan’ın bugüne kadar her zaman yanlarında olduğunu belirten Erkaya, “Her zaman çiftçimizin, üreticimizin yanında oldunuz. Bugün de aynı şekilde projeleri kabul ettiniz. Ben sizlere ve Büyükşehir Belediyemizin çalışanlarına şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu projenin faydaları çok daha büyük olacak”
Başkan Zolan ise bugün güzel bir işin daha altına birlikte imza atacaklarını belirterek, “İmzanın güzelliği, üreten çiftçimize, hayvancılıkla uğraşan insanlarımıza güç vermek, katkı sağlamaktır. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile işbirliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Üreten insanımızın işini kolaylaştırmak ve daha da bol kazanç sağlamasına öncülük yapmak gerekiyor. Bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılıkla ilgili birçok projenin altına imza attık. Yürüyüşümüz aynı şekilde devam ediyor. Denizli’nin küçükbaş hayvancılık üretiminde potansiyeli olan bir şehirdir. Koyun ve keçi sürüleri olan üreticilerimizin sürülerinin ırklarının yenilenmesi gerekiyor. Belli dönemlerde sürünün içerisine katılacak koç veya tekeler taze kan olacaktır. Üreticilerimize 2’şer koç veya 2’şer çepiç vereceğiz ancak bu projenin faydaları çok daha büyük olacak. Yeni doğacak yavrular ırk ve verimlilik anlamında daha da katkı sağlayacak” dedi.

“Üreticilerimizin daha sağlıklı sürülere kavuşmasını hedefliyoruz”
Başkan Zolan, “Üretime katkımız olsun, insanlarımız daha da mutlu olsun istiyoruz. Çiftçimiz daha fazla üretsin, kazansın istiyoruz. Buna vesile olduysak ne mutlu bize. Meralarımız besicilikte maliyeti sıfıra yaklaştıran bir husustur. Bu noktada meralarımızı daha verimli hale getirmek üzere yapmış olduğumuz çalışmalar var. Bu projemizle de şehrimizde küçükbaş hayvan verimliliğini daha da artırarak üreticilerimizin daha sağlıklı sürülere kavuşmasını hedefliyoruz. Projeye emek veren Tarım ve Orman İl Müdürümüze, çalışanlarına, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımıza çok teşekkür ederim. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardından protokol Başkan Zolan ve İl Müdürü Erkaya tarafından imzalandı. Protokolle 150 aileye 2’şer baş koçluk toklu ile 50 aileye de 2’şer baş tekelik çepiç hibe verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dur ihtarına uymayan sürücü, kadın polisi 100 metre kaputun üstünde sürükledi Kadın polisi metrelerce kaputun üzerinde götüren sürücü, vatandaşlar tarafından durduruldu
YEREL HABERLER Dur ihtarına uymayan sürücü, kadın polisi 100 metre ...
Pamukkale Belediyesi ilçeye yeni kurs merkezi kazandırdı
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi ilçeye yeni kurs merkezi ...
Honoz’da camiler Ramazan ayına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Honoz’da camiler Ramazan ayına hazırlanıyor
Soba üzerinde topları ısıtıp dağ köyünde bocce oynuyorlar Türkiye çapında 17 derecesi bulunan köyde, öğrenciler bocceyi yaşatıyor
YEREL HABERLER Soba üzerinde topları ısıtıp dağ köyünde bocce ...
İftar ile sahur arasında 2-2,5 litre su içilmeli
YEREL HABERLER İftar ile sahur arasında 2-2,5 litre su içilmeli
Karikatür yarışmasına 53 ülkeden 485 sanatçı 967 eseriyle katıldı Denizli’de 2. uluslararası karikatür yarışması sonuçlandı
YEREL HABERLER Karikatür yarışmasına 53 ülkeden 485 sanatçı 967 ...
Çameli'nde mahaller kozlarını filede paylaştı
YEREL HABERLER Çameli'nde mahaller kozlarını filede paylaştı
UNESCO ödüllü Hayri DEV'in oğulları çaldı, PAÜ'lü öğrenciler oynadı
YEREL HABERLER UNESCO ödüllü Hayri DEV'in oğulları çaldı, PAÜ'lü ...
Alabalık sektörü değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Alabalık sektörü değerlendirme toplantısı ...
Kış yağışlarında biriktirilen 30 bin metreküp su, yer altı su kaynaklarına can verdi
YEREL HABERLER Kış yağışlarında biriktirilen 30 bin metreküp su, yer ...
Özel Denizli Tekden Hastanesi’nin sağlık destekleri devam ediyor
YEREL HABERLER Özel Denizli Tekden Hastanesi’nin sağlık destekleri ...
Geleceğin mühendisleri firmalarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Geleceğin mühendisleri firmalarla bir araya geldi
78 yaşındaki tatilci termal pansiyonun küvetinde ölü bulundu
YEREL HABERLER 78 yaşındaki tatilci termal pansiyonun küvetinde ölü ...
Kütüphaneler öğrencilerin gözde mekanları oldu Kütüphaneleriyle Yaşayan Okullar projesi her okulda ilgi görecek
YEREL HABERLER Kütüphaneler öğrencilerin gözde mekanları ...
Tavas'ta futsal turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Tavas'ta futsal turnuvası sona erdi
Denizli’de su kesintisi
YEREL HABERLER Denizli’de su kesintisi
Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası Merkezefendi’de gerçekleşecek
YEREL HABERLER Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası Merkezefendi’de ...
Denizli’de sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak
YEREL HABERLER Denizli’de sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine ...
Yayla gölünde su istenilen seviyeyi görmedi
YEREL HABERLER Yayla gölünde su istenilen seviyeyi görmedi
Demir çelik firması Kocaer Çelik, Ege Bölgesi´nin ihracat şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Demir çelik firması Kocaer Çelik, Ege Bölgesi´nin ...
Rektör Kutluhan: “Açacağımız yeni programlarla ihracatçımızın yanında olmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Rektör Kutluhan: “Açacağımız yeni programlarla ...
Pamukkale’deki tüm camiler Ramazan’a hazır Pamukkale Belediye Başkanı Örki: “İlçemizde bulunan 187 cami Ramazan ayına hazır”
YEREL HABERLER Pamukkale’deki tüm camiler Ramazan’a hazır Pamukkale ...
Büyükşehir geleceğin sporcularını yetiştiriyor Karate kemeri sevincini Başkan Zolan ile yaşadılar
YEREL HABERLER Büyükşehir geleceğin sporcularını yetiştiriyor Karate ...
Kurduğu takımında forma giyemeyince 6 ayda 61 kilo verdi Azimle spor yapan genç adam 140 kilodan 79’a düştü
YEREL HABERLER Kurduğu takımında forma giyemeyince 6 ayda 61 kilo ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.