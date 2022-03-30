DENİB, Marble İzmir’e 59 firmayla katıldı DENİB’den Marble İzmir’de alım heyeti etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DENİB, Marble İzmir’e 59 firmayla katıldı DENİB’den Marble İzmir’de alım heyeti etkinliği

İHA

DENİB, Marble İzmir’e 59 firmayla katıldı DENİB’den Marble İzmir’de alım heyeti etkinliği

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Marble İzmir’e 59 firma ile katıldı. Fuarda alım heyeti programı da düzenleyen DENİB, sektörü daha detaylı incelediklerini 123 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Memişoğlu, “2021’de ilk kez birinci sıraya yükseldik. Ülkemizin 1 milyar 250 milyon dolarlık işlenmiş taş ihracatının yüzde 20’sini Denizli’den yapıyoruz” diye konuştu.

Dünyanın en önemli 3 doğaltaş fuarı arasında olan Marble İzmir, 27. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 30 Mart 2022 Çarşamba günü başladı. Denizli’nin 59 firmayla temsil edildiği ve DENİB’in alım heyeti etkinliği düzenledi. Fuarın açılış konuşmasında görüşlerini paylaşan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Geçtiğimiz sene 4,6 milyar dolar olarak gerçekleşen rekor il geneli ihracatımıza, doğal taş sektörü de yine rekor bir değerle katkı sağladı. 2021’de doğal taş sektörü ihracatımız yüzde 37,5 artarak 287 milyon dolar oldu. Doğal taş sektörü toplam ihracatımızdan yüzde 6,3 pay aldı. Öncelikle, sektörde faaliyet gösteren, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sunan tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyoruz, nice başarılı ve bereketli yıllar diliyoruz. Sektörü daha detaylı incelediğimizde 123 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Geride bıraktığımız yılda en çok doğal taş ihracatı gerçekleştirdiğimiz ilk ülke yüzde 53 artış ve 132 milyon dolarlık ihracatla ABD olurken, ardından 36,6 milyon dolarla Fransa, 25,2 milyon dolarla Çin Halk Cumhuriyeti, 17,5 milyon dolarla Avustralya ve 9,4 milyon dolarla Romanya geldi. Ülke sayısının bu denli çeşitlilik göstermesi, sektörün gücünü de bir bakıma ortaya koyuyor” dedi.

“İşlenmiş taşlar olarak Denizli liderliğe yükseldi”
ABD pazarında Denizlili ihracatçılarının algısı çok iyi olduğunu belirten Başkan Memişoğlu, “Önemle vurgulamak istediğimiz bir diğer nokta da işlenmiş taşlar olarak adlandırılan 6802 grubunda Denizli’nin liderliğe yükselmiş olması. Bu grupta uzun yıllardan bu yana ikinci veya üçüncü sırada yer alıyorduk, ancak 2021’de ilk kez birinci sıraya yükseldik. Ülkemizin 1 milyar 250 milyon dolarlık işlenmiş taş ihracatının yüzde 20’sini Denizli’den yapıyoruz. Geçtiğimiz sene 245 milyon dolar işlenmiş taş ihracatı gerçekleştirdik. Başka bir deyişle, toplam doğal taş ihracatımız olan 287 milyon doların yaklaşık yüzde 85’i daha katma değerli ürün olan işlenmiş taşlar grubundan. Özellikle ABD pazarında Denizlili ihracatçılarımızın algısı çok iyi durumdadır. Önümüzdeki dönemde, sektörümüzün bu başarısının katlanarak artacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

"Denizli’yi 59 firmamızla temsil ediyoruz"
Başkan Memişoğlu sözlerinin devamında Denizli’yi 59 firma ile temsil ettiklerini 36 farklı ülkeden ise 350’ye yakın alıcı ithalatçı, ihracatçı firmalarla görüştüklerini belirterek, “30 Mart 2022 tarihinde başlayan ve 02 Nisan 2022’ye kadar devam edecek olan fuarda Denizli’yi 59 firmamızla temsil ediyoruz. Öte yandan, Ticaret Bakanlığımızın destekleri ve DENİB, EİB, İMMİB ve BAİB organizatörlüğünde düzenlenecek etkinlikte uluslararası alıcıları fuara davet ettik. 36 farklı ülkeden 350’ye yakın alıcı ithalatçı, ihracatçı firmalarımızla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek. Fuarın ve alım heyeti etkinliğinin tüm katılımcılarımız için hayırlı olmasını diliyoruz, herkese başarılı bir fuar dönemi diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yoldan çıkan otomobil ters döndü, 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobil ters döndü, 1 kişi hayatını ...
Denizli’de küçükbaş hayvancılığa büyük destek Başkan Zolan: “Çiftçimiz daha fazla üretsin, kazansın istiyoruz”
YEREL HABERLER Denizli’de küçükbaş hayvancılığa büyük destek Başkan ...
Dur ihtarına uymayan sürücü, kadın polisi 100 metre kaputun üstünde sürükledi Kadın polisi metrelerce kaputun üzerinde götüren sürücü, vatandaşlar tarafından durduruldu
YEREL HABERLER Dur ihtarına uymayan sürücü, kadın polisi 100 metre ...
Pamukkale Belediyesi ilçeye yeni kurs merkezi kazandırdı
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi ilçeye yeni kurs merkezi ...
Honoz’da camiler Ramazan ayına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Honoz’da camiler Ramazan ayına hazırlanıyor
Soba üzerinde topları ısıtıp dağ köyünde bocce oynuyorlar Türkiye çapında 17 derecesi bulunan köyde, öğrenciler bocceyi yaşatıyor
YEREL HABERLER Soba üzerinde topları ısıtıp dağ köyünde bocce ...
İftar ile sahur arasında 2-2,5 litre su içilmeli
YEREL HABERLER İftar ile sahur arasında 2-2,5 litre su içilmeli
Karikatür yarışmasına 53 ülkeden 485 sanatçı 967 eseriyle katıldı Denizli’de 2. uluslararası karikatür yarışması sonuçlandı
YEREL HABERLER Karikatür yarışmasına 53 ülkeden 485 sanatçı 967 ...
Çameli'nde mahaller kozlarını filede paylaştı
YEREL HABERLER Çameli'nde mahaller kozlarını filede paylaştı
UNESCO ödüllü Hayri DEV'in oğulları çaldı, PAÜ'lü öğrenciler oynadı
YEREL HABERLER UNESCO ödüllü Hayri DEV'in oğulları çaldı, PAÜ'lü ...
Alabalık sektörü değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Alabalık sektörü değerlendirme toplantısı ...
Kış yağışlarında biriktirilen 30 bin metreküp su, yer altı su kaynaklarına can verdi
YEREL HABERLER Kış yağışlarında biriktirilen 30 bin metreküp su, yer ...
Özel Denizli Tekden Hastanesi’nin sağlık destekleri devam ediyor
YEREL HABERLER Özel Denizli Tekden Hastanesi’nin sağlık destekleri ...
Geleceğin mühendisleri firmalarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Geleceğin mühendisleri firmalarla bir araya geldi
78 yaşındaki tatilci termal pansiyonun küvetinde ölü bulundu
YEREL HABERLER 78 yaşındaki tatilci termal pansiyonun küvetinde ölü ...
Kütüphaneler öğrencilerin gözde mekanları oldu Kütüphaneleriyle Yaşayan Okullar projesi her okulda ilgi görecek
YEREL HABERLER Kütüphaneler öğrencilerin gözde mekanları ...
Tavas'ta futsal turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Tavas'ta futsal turnuvası sona erdi
Denizli’de su kesintisi
YEREL HABERLER Denizli’de su kesintisi
Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası Merkezefendi’de gerçekleşecek
YEREL HABERLER Türkiye Gençler Satranç Şampiyonası Merkezefendi’de ...
Denizli’de sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak
YEREL HABERLER Denizli’de sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine ...
Yayla gölünde su istenilen seviyeyi görmedi
YEREL HABERLER Yayla gölünde su istenilen seviyeyi görmedi
Demir çelik firması Kocaer Çelik, Ege Bölgesi´nin ihracat şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Demir çelik firması Kocaer Çelik, Ege Bölgesi´nin ...
Rektör Kutluhan: “Açacağımız yeni programlarla ihracatçımızın yanında olmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Rektör Kutluhan: “Açacağımız yeni programlarla ...
Pamukkale’deki tüm camiler Ramazan’a hazır Pamukkale Belediye Başkanı Örki: “İlçemizde bulunan 187 cami Ramazan ayına hazır”
YEREL HABERLER Pamukkale’deki tüm camiler Ramazan’a hazır Pamukkale ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.