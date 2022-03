PAÜ’den merhum halk ozanına anlamlı müjde Denizli'de Türk Halk Müziği sanatçısı adına Araştırma Merkezi kurulacak

Pamukkale Ünüversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu, Yaren’i ve türkülerinde kullandığı Ege yöresine has şivesi ile Türk halk müziğine büyük katkıları olan Denizlili usta sanatçı Özay Gönlüm’ü düzenlediği konser ile andı. Konsere katılan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan konserin ardından yaptığı konuşmasında, Özay Gönlüm Araştırma Merkezi’ni kuracaklarının müjdesini verdi.



Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Türk Halk Müziği Topluluğu, Ege yöresi ve özellikle Denizli ile özdeşleşmiş, türkülerinde kullandığı Ege yöresine has şive ile yörenin dil ve kültürünün tanıtılmasına büyük katkıları olan, Denizlili usta sanatçı Özay Gönlüm’ü anma gecesi düzenledi. Özay Gönlüm denilince ilk akla gelen; tambura, bağlama ve cura’yı aynı gövdede birleştirdiği sazı, Yaren de sahnedeki yerini alırken, Topluluk Danışmanı Öğr. Gör. Zuhal Feray Şenkibar’ın şefliğini üstlendiği konserde, koro üyeleri; Osmanımın Mendili, Elindedir Bağlama, Azimem, Tepsi de Tepsi Fındıklar, Çöz de Al Mıstıvali ve Denizli’nin Horozları gibi Özay Gönlüm’ün sevilen türkülerini seslendirdi. Koro ve solo performanslarla topluluk üyelerinin seslendirdiği; Evlerinin Önü Mersin, Mendil Verem mi, Ateş Attım ve Kütahya yöresine ait olan, son dönemin popüler türküsü Samsak Döveci yine davetlilerden büyük alkış aldı.



Özay Gönlüm ve eserleri, Araştırma Merkezi ile yaşatılacak

Konseri baştan sona ilgiyle takip eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, konserin ardından sundukları müzik ziyareti için Öğr. Gör. Zuhal Feray Şenkibar’ın şahsında koro üyelerine teşekkürlerini iletirken, sözlerinin devamında Özay Gönlüm Araştırma Merkezi’ni kuracaklarının müjdesini verdi. Rektör Prof. Dr. Kutluhan şunları kaydetti: “Pamukkale Üniversitesi, birden fazla teması olan bir üniversitedir. Bunlardan bir tanesi de müzik ve sahne sanatlarıdır. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi dekanımız ile çok güzel işler yapacağız. Özay Gönlüm gerek sazı, gerek sözü ile kültürümüzün tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında önemli bir sanatçımızdır. Türkülerinde kullandığı, mizahi unsurlarla süslenmiş Ege yöresine has şive ile bestelediği eserler, bizler için birer kültürel mirastır. Özay Gönlüm’ün ve eserlerinin, bilimi de kullanarak, doğru anlaşılması ve gelecek kuşaklarımıza doğru aktarılması adına Özay Gönlüm Araştırma Merkezimizi inşallah bu sene kuracağız. 30. yıl etkinlikleri için 30 tema belirledik. Bunlardan bir tanesi de Özay Gönlüm Teması olacak. İnşallah bu etkinlikleri yapmak hepimize nasip olur.”

