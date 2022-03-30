Torpil patlattığı şişenin cam parçası gözüne isabet etti



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, içinde torpil patlattığı şişeden gözüne cam parçası sıçrayan 11 yaşındaki Ahmet E., yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Fesleğen Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Ahmet E., iddiaya göre marketten aldığı torpili okulun bulunduğu sokakta fitilini ateşleyip, cam şişenin içine koydu. Torpilin patlamasıyla birlikte cam şişenin parçaları etrafa saçıldı. Cam parçalarından biri de Ahmet E.'nin sol gözüne isabet etti. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Ahmet E., Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde çalışma yapan polis, inceleme başlattı.

Görgü tanığı Zeynel Aslan, "İki çocuğun elinde torpil vardı. Önce biri elindeki torpili park halindeki araçların arasına atarak patlattı. Sesi duyunca çocukları uyardım. Ancak beni dinlemediler. İkinci torpili de şişenin içine koyup patlattı. Patlayan şişeden fırlayan cam parçaları çocuğun gözüne isabet etti. Çocuk 'Gözüm, gözüm' diye bağırıp, ağlamaya başladı. Sonra da okula doğru gitti" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-03-30 19:49:03



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