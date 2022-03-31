Çameli’nde camilere Ramazan temizliği

Denizli'nin Çameli ilçesinde Ramazan ayına sayılı günler kala belediye ekipleri, tüm ilçedeki tüm camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması başlattı.



Çameli Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçedeki tüm camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşan Ramazan ayı öncesinde harekete geçti. İlçe Genelinde tüm camilerde temizlik ve dezenfekte çalışması başlatırken, halılar yıkandı ve süpürüldü, şadırvanlar, abdesthaneler ve lavabolarda temizlenerek dezenfekte edildi. Yine camilerin bahçelerinde de çevre temizliği yapıldı.



Ramazan boyunca tüm camilerin temizliği yapılacak

Temizlik çalışmalarının ramazan ayı boyunca süreceğini belirten Başkan Arslan, “Yıl boyunca sürecek “Vatandaşlarımızın Ramazan ayında ibadetlerini temiz ve sağlıklı bir ortamda yerine getirmesi amacıyla ilçemizdeki camilerde temizlik çalışmalarında bulunduk. Çalışmalarımıza Ramazan ayı içerisinde de devam edeceğiz. Mübarek Ramazan ayının huzur içerisinde geçmesini temenni eder, ilçemiz, ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

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