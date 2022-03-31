Hasat öncesi denetime çıkacak personele eğitim verildi

Denizli’de hasat öncesi pestisit denetim programı çerçevesinde, il ve ilçe teknik personellerine yönelik eğitim düzenlendi.



Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda il ve ilçe müdürlüğü teknik personellerine yönelik eğitim toplantısı yapıldı. Bitki koruma ürünlerinin etiket bilgilerine göre kullanımının denetlenmesi ile insan sağlığına yönelik oluşabilecek risklerin önlenmesi, doğal dengenin korunması ve bitkisel üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla yapılan Hasat Öncesi Pestisit Denetimi, numune alma ve analizine ilişkin usul ve esasları kapsayan konular ele alındı.



Söz konusu 2022 yılı hasat öncesi kalıntı izleme çalışmaları çerçevesinde kiraz, şeftali, nar, elma, erik, ayva, üzüm, asma yaprağı, kekik, domates ve armut gibi 11 üründe 453 adet numune alınması programlandı. 2021 yılı program değerlendirilmesi yapılarak, ilçeler düzeyinde çiftçi eğitimlerinde, bitki koruma ürünü bayi denetimlerinde üzerinde ağırlıklı olarak hangi konuların üzerinde durulması gerektiği belirtildi.

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