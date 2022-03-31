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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PAÜ bilgi güvenliği denetimlerini başarıyla tamamladı

İHA

– Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirme ve gözetim tetkiklerini başarıyla tamamladı.

PAÜ bilgi güvenliği denetimlerini başarıyla tamamladı

– Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirme ve gözetim tetkiklerini başarıyla tamamladı.

PAÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, fiziksel ve elektronik bilgilerini, bilgi işleme sistemlerini ve onları ayakta tutan destek varlıklarını koruma ve güvence altına alacak şekilde tasarlanmış uluslararası bir standart olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasını aldı. Bu sertifika çerçevesinde her sene yapılmakta olan denetim faaliyetleri başarıyla geçmiş, standart gerekliliklerini karşılamış, bilgi güvenliği sisteminin devamını sağlandı.

Konuyla ilgili olarak PAÜ Bilgi İşlem Daire Başkanı İlker Ulaş, şunları kaydetti:
“Akademik ve idari süreçlerimizin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan yazılımları kendi bünyemizde geliştiriyor, bilişim ağ alt yapılarını kurup yönetiyoruz. Bilişim sistemlerinin güvenliğine de oldukça önem veriyor, bu konu ile ilgili çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yapılan bu çalışmaların uygunluğu, bu yıl da tetkiklerin başarı ile tamamlanması ile sonuçlanmış ve bağımsız belgelendirme firması tarafından tescillenmiştir. Öğrenci ve personellerimizin bilişim teknolojilerinden daha hızlı ve kesintisiz olarak yararlanabilmeleri adına Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın destekleriyle gerek yazılım gerekse bilişim alt yapılarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Özellikle son bir senede Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine uyum çalışmaları dahilinde güvenlik duvarı ve internet bağlantısı yedekli hale getirilmiş, uzaktan eğitim sisteminin kesintisiz sürdürülebilmesi için WAF sistemi devreye alınmış, verilerin depolandığı sistemler yenilenmiştir. Yapılan bu çalışmalarla üniversitemizin sunmuş olduğu bilişim hizmetleri daha da güvenli hale gelmiştir. Yaptığımız çalışmalar sırasında belgelendirme süreçlerini yakından takip ederek desteğini esirgemeyen başta Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kutluhan olmak üzere Üniversitemiz yönetimine ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum”

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