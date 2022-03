Mehmet Uz: “Ligde kalma yolunda tüm gücümüzü ortaya koyduk” Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: “Denizlispor’un başarısı bu şehrin başarısı olacaktır”

Ligde kalmak için hem sahada hem de saha dışında tüm güçleriyle çalıştıklarını belirten Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, “Tüm çalışanlarımızla sadece ligde kalmaya odaklandık ve bunu başarmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Spot Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor’da Başkan Mehmet Uz, açıklamalarda bulundu. Her maçın kaderlerini belirleyeceğini belirten Başkan Uz, ligde kalabilmek için çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Taraftarların desteğini devamlı beklediklerini ifade eden Uz, “6 Maçta 11 puan toplayarak yani maç başına 1.8 puan ortalamasıyla iyi bir seri yakaladık ve rakiplerimizle olan puan farkını en aza indirmeyi başardık. Ancak her şey yeni başlıyor. Hala düşme hattının içerisindeyiz ve buradan bir an önce çıkmamız gerekiyor. Nisan ayı içerisinde 26 günde oynayacağımız 6 maç bizim kaderimizi belirleyecek. Bu maçlardan ilkini Pazar günü en yakın rakiplerimizden Kocaelispor’la deplasmanda oynayacağız. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren takımımız yarın akşam Kocaeli’ye gidecek. Bundan sonra oynayacağımız maçların 6’sının puan cetvelindeki rakiplerimizle olması, bu maçların 3 puandan daha fazlası anlamına geliyor. Alacağımız her galibiyet bizi hedefimize bir adım daha yaklaştıracak. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki; Profesyonel futbol takımımızın ligde kalması dışındaki tüm çalışmalarımızı ikinci plana bıraktık ve olumlu eleştiriler haricindeki tüm seslere kulağımızı tıkadık. Yönetimimiz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tüm çalışanlarımızla sadece ligde kalmaya odaklandık ve bunu başarmak için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.



"Artık işin sonuna geldik"

Denizlispor’un başarısının şehrin başarısı olduğunu belirten Uz, “Taraftarlarımızdan tek isteğimiz, son 9 maçımızda takımımıza olan desteğinizin artarak sürmesidir. Bu şehirde yaşayan, bu şehirde karnını doyuran, bu renklere gönül veren herkesin bir ve beraber olarak, şehrin tek ortak markasına sahip çıkması gerektiğini bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Denizlispor’un başarısı bu şehrin başarısı olacaktır. Artık işin sonuna geldik. Dedikodu, iftira ve yıkıcı eleştirilerin kulübümüze hiçbir faydası olmayacağı gibi, telafisi zor zararlar vereceğini herkesin bilmesi gerekiyor. Ligde kalma yolunda hem saha hem de saha dışındaki tüm gücümüzü ortaya koymamız gerekiyor. Gün, bir ve beraber olma, güçlükleri birlikte aşma ve hedefe odaklanma günüdür. Bu günleri iyi değerlendirmekten başka çaremiz yok. Şehir olarak hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'de oynadığı 27 maç sonunda 30 puanla 17. sırada yer alıyor.

