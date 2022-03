Denizlispor'un tek hedefi ligde kalmak

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)Spor Toto 1'nci Lig'de zor günler geçiren düşme hattındaki Altaş Denizlispor'da başkan Mehmet Uz, yaptığı açıklamada takımın ligde kalması dışındaki tüm çalışmaları ikinci plana bıraktıklarını belirterek, "Amacımız Denizlispor'un ligde kalması, bunun dışındaki olumlu eleştiriler haricindeki tüm seslere kulağımızı tıkadık. Yönetimimiz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tüm çalışanlarımızla sadece ligde kalmaya odaklandık ve bunu başarmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. Mehmet Uz, yöneticilerle birlikte Haluk Ulusoy Tesislerinde toplantı düzenledi. Başkan Uz, ligde son 9 haftaya girildiğini, yeşil-siyahlı takımın milli maç arasındaki boşluğu da hazırlık maçları yaparak iyi değerlendirdiğini, bu dönemin sakat oyuncuların iyileşmesi ve form eksikliği olan oyuncularında eksiklerini tamamlaması açısından yararlı geçtiğini söyledi.26 GÜNDE 6 MAÇBaşkan Uz, takıma teknik direktör olarak Mesut Bakkal'ın göreve gelmesinin ardından başarı grafiği yakaladıklarını belirterek, "Oynadığımız 6 maçın 3'ünü kazandık, 2'sinden beraberlikle ayrılıp, sadece bir mağlubiyet aldık. 6 maçta 11 puan toplayarak yani maç başına 1.8 puan ortalamasıyla iyi bir seri yakaladık ve rakiplerimizle olan puan farkını en aza indirmeyi başardık. Ancak her şey yeni başlıyor. Hala düşme hattının içerisindeyiz ve buradan bir an önce çıkmamız gerekiyor. Nisan ayı içerisinde 26 günde oynayacağımız 6 maç bizim kaderimizi belirleyecek. Bu maçlardan ilkini pazar günü en yakın rakiplerimizden Kocaelispor'la deplasmanda oynayacağız" dedi. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "Bundan sonra oynayacağımız maçların 6'sının puan cetvelindeki rakiplerimizle olması, bu maçların 3 puandan daha fazlası anlamına geliyor. Alacağımız her galibiyet bizi hedefimize bir adım daha yaklaştıracak. Profesyonel futbol takımımızın ligde kalması dışındaki tüm çalışmalarımızı ikinci plana bıraktık ve olumlu eleştiriler haricindeki tüm seslere kulağımızı tıkadık. Yönetimimiz, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tüm çalışanlarımızla sadece ligde kalmaya odaklandık ve bunu başarmak için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.MÜCADELEDEN VAZGEÇMEDİ



Sezon başından beri başta mali sorunlar olmak üzere birçok sıkıntıyla baş ettiklerini söyleyen Mehmet Uz, "Zaman zaman zor günler yaşamamamıza rağmen hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedik ve devraldığımız bu bayrağı yere düşürmemek için gece gündüz çalıştık. Takımımız ligde kalana kadar da bu mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Taraftarlarımızdan tek isteğimiz, son 9 maçımızda takımımıza olan desteğinizin artarak sürmesidir. Bu şehirde yaşayan, bu şehirde karnını doyuran, bu renklere gönül veren herkesin bir ve beraber olarak, şehrin tek ortak markasına sahip çıkması gerektiğini bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Denizlispor'un başarısı bu şehrin başarısı olacaktır. Artık işin sonuna geldik. Dedikodu, iftira ve yıkıcı eleştirilerin kulübümüze hiçbir faydası olmayacağı gibi, telafisi zor zararlar vereceğini herkesin bilmesi gerekiyor. En büyük gücümüz olan taraftarlarımızın desteğine bundan sonra daha fazla ihtiyacımız olacak" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

