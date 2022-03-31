Denizli’de Hedef 2022 YKS projesi çalıştay ve tanıtım sunumu gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizli’de Hedef 2022 YKS projesi çalıştay ve tanıtım sunumu gerçekleştirildi

İHA

Denizli’de Hedef 2022 YKS projesi çalıştay ve tanıtım sunumu gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan, “Hedef 2022 YKS” projesi çerçevesinde Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ile Denizli’de eğitimöğretime devam eden 22 Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü ve proje koordinatör öğretmenlerine yönelik çalıştay, proje tanıtım sunumu gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan, “Hedef 2022 YKS” projesi çerçevesinde destekleme yetiştirme kursları, bir üst öğrenime hazırlık çalışmaları, kamplar, tanıtım faaliyetleri, sınav ve soru rehberliği çalışmaları konu başlıklarıyla Üniversite, Kariyer ve Bilimsel Gelişim Çalıştayı, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’nin katılımıyla Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi. Denizli genelinde eğitimöğretime devam eden 22 Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü ve “Hedef YKS 2022” projesi koordinatör öğretmenlerine yönelik yapılan çalıştay, proje tanıtım sunumunun ardından Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’nin konuşmaları ile devam ettti. Denizli’nin eğitim durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Müdür Ekici, “İmam Hatip Okulları dediğimiz zaman milli, manevi değerle bilim, kültür, sanat ve teknolojiyi örüntülemiş gençlerin yetiştiği eğitim kurumları akıllara geliyor. Hem ulusal hem de uluslararası sınav sistemlerini incelediğimizde, yeni nesil soru olarak adlandırılan 45 aşamalı sorularla karşılaşıyoruz. Eğitim ile ilgili Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu raporları ve ülke çapında hazırlanan raporları da göz önüne aldığımızda, ilimizin eğitimöğretim açısından Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu görmek hepimiz için oldukça sevindirici. Ancak Denizli’de eğitimin çıtasını daima yukarı taşıma arzusuyla tüm eğitim paydaşlarıyla birlikte gayretlerimiz sürüyor” dedi.

“Milli ve manevi değerlerini içselleştiren gençlerin çoğalması gayemizdir”
Konuşmalarının devamında değişen dünyanın getirdiği yeni dinamiklerin eğitim sistemlerine yansıdığını belirten Müdür Ekici, “Küresel düzeydeki etkiler, 21. yüzyılda becerileriyle donatılmış nesiller yetiştirmeyi olmazsa olmaz kılıyor. Grafik ve görsel okuma, okumaanlama becerilerinin geliştirilmesi, yorumlama kabiliyetinin artırılması İmam Hatip okullarında, bakanlığımız tarafından başlatılan Kalite Takip Sistemi (KTS) sayesinde gerçekleştiriliyor. Denizli olarak milli ve manevi değerlerini içselleştiren gençlerimizin hayatlarında edindiklerin başarıların çoğalması gayemizdir” diye konuştu.

Çalıştay raporu hazırlandı
Konuşmanın ardından, “Hedef YKS 2022” koordinatör öğretmenlerinin faaliyet, kamp, destekleme ve yetiştirme kursları, deneme sınavları ve görünürlük tanıtım çalışmaları sunumları yapıldı. Çalıştayın birinci aşaması öğleden önce tamamlandıktan sonra öğleden sonra koordinatör öğretmenler tarafından “Hedef YKS 2022” çalıştay raporu hazırlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizlispor’da hedef 3 puan
YEREL HABERLER Denizlispor’da hedef 3 puan
Aydem Enerji, 10 grup şirketiyle Türkiye'nin `En İyi İşverenleri Listesi'nde
YEREL HABERLER Aydem Enerji, 10 grup şirketiyle Türkiye'nin `En İyi ...
Türkiye’de revalide olan ilk hastane Denizli’de
YEREL HABERLER Türkiye’de revalide olan ilk hastane Denizli’de
Denizlispor'un tek hedefi ligde kalmak
YEREL HABERLER Denizlispor'un tek hedefi ligde kalmak
Merkezefendi Belediyesi Oda Orkestrası ve Korosu’ndan muhteşem konser
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesi Oda Orkestrası ve Korosu’ndan ...
Mehmet Uz: “Ligde kalma yolunda tüm gücümüzü ortaya koyduk” Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: “Denizlispor’un başarısı bu şehrin başarısı olacaktır”
YEREL HABERLER Mehmet Uz: “Ligde kalma yolunda tüm gücümüzü ortaya ...
Aydem Enerji, 10 grup şirketiyle Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’nde
YEREL HABERLER Aydem Enerji, 10 grup şirketiyle Türkiye’nin En İyi ...
Voleybol grup birinciliği heyecanı Denizli'de yaşanacak
YEREL HABERLER Voleybol grup birinciliği heyecanı Denizli'de ...
PAÜ bilgi güvenliği denetimlerini başarıyla tamamladı
YEREL HABERLER PAÜ bilgi güvenliği denetimlerini başarıyla tamamladı
Hayati İnanç, Denizlili hemşehrileriyle buluştu Büyükşehir İle Kültür Buluşmalarına yoğun ilgi sürüyor
YEREL HABERLER Hayati İnanç, Denizlili hemşehrileriyle ...
İlkokul öğrencilerinin yazdığı hikayeler kitaplaştırıldı
YEREL HABERLER İlkokul öğrencilerinin yazdığı hikayeler ...
Hasat öncesi denetime çıkacak personele eğitim verildi
YEREL HABERLER Hasat öncesi denetime çıkacak personele eğitim ...
Çameli’nde camilere Ramazan temizliği
YEREL HABERLER Çameli’nde camilere Ramazan temizliği
Torpil patlattığı şişenin cam parçası gözüne isabet etti
YEREL HABERLER Torpil patlattığı şişenin cam parçası gözüne isabet ...
Kadın polisin kaput üzerinde sürüklendiği o anlar Kadın trafik polisin kaput üzerinde 100 metre sürüklendiği anların yeni görüntüsü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kadın polisin kaput üzerinde sürüklendiği o ...
PAÜ’den merhum halk ozanına anlamlı müjde Denizli'de Türk Halk Müziği sanatçısı adına Araştırma Merkezi kurulacak
YEREL HABERLER PAÜ’den merhum halk ozanına anlamlı müjde Denizli'de ...
'Dur' ihtarına uymadı, otomobille çarptığı polisi kaputta 200 metre taşıdı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymadı, otomobille çarptığı polisi ...
DENİB, Marble İzmir’e 59 firmayla katıldı DENİB’den Marble İzmir’de alım heyeti etkinliği
YEREL HABERLER DENİB, Marble İzmir’e 59 firmayla katıldı DENİB’den ...
Yoldan çıkan otomobil ters döndü, 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobil ters döndü, 1 kişi hayatını ...
Denizli’de küçükbaş hayvancılığa büyük destek Başkan Zolan: “Çiftçimiz daha fazla üretsin, kazansın istiyoruz”
YEREL HABERLER Denizli’de küçükbaş hayvancılığa büyük destek Başkan ...
Dur ihtarına uymayan sürücü, kadın polisi 100 metre kaputun üstünde sürükledi Kadın polisi metrelerce kaputun üzerinde götüren sürücü, vatandaşlar tarafından durduruldu
YEREL HABERLER Dur ihtarına uymayan sürücü, kadın polisi 100 metre ...
Pamukkale Belediyesi ilçeye yeni kurs merkezi kazandırdı
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi ilçeye yeni kurs merkezi ...
Honoz’da camiler Ramazan ayına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Honoz’da camiler Ramazan ayına hazırlanıyor
Soba üzerinde topları ısıtıp dağ köyünde bocce oynuyorlar Türkiye çapında 17 derecesi bulunan köyde, öğrenciler bocceyi yaşatıyor
YEREL HABERLER Soba üzerinde topları ısıtıp dağ köyünde bocce ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.