Denizli’de Hedef 2022 YKS projesi çalıştay ve tanıtım sunumu gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan, “Hedef 2022 YKS” projesi çerçevesinde Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ile Denizli’de eğitimöğretime devam eden 22 Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü ve proje koordinatör öğretmenlerine yönelik çalıştay, proje tanıtım sunumu gerçekleştirildi.



Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan, “Hedef 2022 YKS” projesi çerçevesinde destekleme yetiştirme kursları, bir üst öğrenime hazırlık çalışmaları, kamplar, tanıtım faaliyetleri, sınav ve soru rehberliği çalışmaları konu başlıklarıyla Üniversite, Kariyer ve Bilimsel Gelişim Çalıştayı, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’nin katılımıyla Merkezefendi Belediyesi Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi. Denizli genelinde eğitimöğretime devam eden 22 Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü ve “Hedef YKS 2022” projesi koordinatör öğretmenlerine yönelik yapılan çalıştay, proje tanıtım sunumunun ardından Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’nin konuşmaları ile devam ettti. Denizli’nin eğitim durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Müdür Ekici, “İmam Hatip Okulları dediğimiz zaman milli, manevi değerle bilim, kültür, sanat ve teknolojiyi örüntülemiş gençlerin yetiştiği eğitim kurumları akıllara geliyor. Hem ulusal hem de uluslararası sınav sistemlerini incelediğimizde, yeni nesil soru olarak adlandırılan 45 aşamalı sorularla karşılaşıyoruz. Eğitim ile ilgili Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu raporları ve ülke çapında hazırlanan raporları da göz önüne aldığımızda, ilimizin eğitimöğretim açısından Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu görmek hepimiz için oldukça sevindirici. Ancak Denizli’de eğitimin çıtasını daima yukarı taşıma arzusuyla tüm eğitim paydaşlarıyla birlikte gayretlerimiz sürüyor” dedi.



“Milli ve manevi değerlerini içselleştiren gençlerin çoğalması gayemizdir”

Konuşmalarının devamında değişen dünyanın getirdiği yeni dinamiklerin eğitim sistemlerine yansıdığını belirten Müdür Ekici, “Küresel düzeydeki etkiler, 21. yüzyılda becerileriyle donatılmış nesiller yetiştirmeyi olmazsa olmaz kılıyor. Grafik ve görsel okuma, okumaanlama becerilerinin geliştirilmesi, yorumlama kabiliyetinin artırılması İmam Hatip okullarında, bakanlığımız tarafından başlatılan Kalite Takip Sistemi (KTS) sayesinde gerçekleştiriliyor. Denizli olarak milli ve manevi değerlerini içselleştiren gençlerimizin hayatlarında edindiklerin başarıların çoğalması gayemizdir” diye konuştu.



Çalıştay raporu hazırlandı

Konuşmanın ardından, “Hedef YKS 2022” koordinatör öğretmenlerinin faaliyet, kamp, destekleme ve yetiştirme kursları, deneme sınavları ve görünürlük tanıtım çalışmaları sunumları yapıldı. Çalıştayın birinci aşaması öğleden önce tamamlandıktan sonra öğleden sonra koordinatör öğretmenler tarafından “Hedef YKS 2022” çalıştay raporu hazırlandı.

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