DOSTEK Müdürü Dumlu; "Kütüphaneler toplumların kültür ve medeniyet hazinelerine açılan kapılardır"

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji (DOSTEK) Müdürü Saadettin Dumlu, Kütüphane Haftası dolayısıyla yayımladığı; "Kütüphaneler toplumların kültür ve medeniyet hazinelerine açılan kapılardır” dedi.



Bilim, kültür, sanat, edebiyat ve tarih gibi alanlarda, bir milletin hafızasını oluşturan kütüphanelerin, geçmişi geleceğe taşıyan en önemli yapılar olduğuna vurgu yapan Müdür Dumlu, bilgiye önem veren bilgiyi üreten ve kullanan toplumların ekonomik, siyasal ve toplumsal yönden güçlü olduklarına dikkat çekti. Dumlu, ülkenin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmanın yolunun, kütüphanelere daha fazla önem vermekten ve kaynak açısından zenginleştirmekten geçtiğini belirtti.



"Hiçbir şey kitap okumanın zevkini vermemekte"

Müreffeh bir gelecek için çocukların, gençlerin okuma sevgisini ve kitaplarla olan dostluğunu artırmamızı ve onlara zamanı en verimli değerlendirme konusunda kütüphaneleri bir alternatif olarak sunmamız gerektiğini ifade eden Müdür Dumlu devamla şu ifadelere yer verdi:

“Yaşadığımız çağda bilgi ve iletişim kaynaklarının gelişmiş olması, özellikle internet ve sosyal medya vasıtasıyla her ne kadar okuma ve öğrenme ihtiyacımız önemli ölçüde gideriliyormuş gibi görünse de tüm dünyada kütüphaneler ve kitaplar halen önemini devam ettirmekte ve bizzat tercih edilmektedir. Ayrıca, hiçbir şey kitap okumanın zevkini vermemekte ve yerini tutmamaktadır. Kütüphaneler çocuklarımızın dersleri için gerekli bir zorunluluk değil keyifli zaman geçirmek için tercih ettikleri bir alışkanlık olsun. Okulumuzda iftihar ettiğimiz güzel bir Z kütüphanemiz mevcuttur. Kayıtlar muntazam tutulup, yararlananlara çok güzel hizmet verilmektedir. Yeterli ve sürekli güncellenen bir kitaplığımız, rahat okuma ve çalışma ortamımız bulunmaktadır. Geçtiğimiz günlerde kitap sayımızı arttırarak kütüphanemize yüzlerce yeni seçkin eser kazandırdık. 4 bin yeni kitabı ile öğrencilerimizin okuma, anlama ve yorumlama yeteneklerini geliştirirken ayrıca okuma alışkanlığı kazanmalarına destek sağlıyor. Bizlere bu konuda destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bütün bu imkanlardan öğrencilerimizin daha çok yararlanmasını istiyoruz. Bütün amacımız, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi milli, manevi, kültürel, tarihi değerlerimize sahip çıkan, üreten bir vizyona sahip bireyler olmalarına ve bu vasıflarıyla ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine emin adımlarla taşımalarına katkı sağlamaktır. Öğrencilerimize evde geçirdikleri vakti kaliteli bir zaman dilimine çevirmek adına daha fazla kitap okumayı, okuduklarımızı anlama ve yorumlama becerisini geliştirmeyi tavsiye ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta kütüphanecilerimiz olmak üzere tüm kitapseverlerin Kütüphane Haftası’nı kutluyor, bu hafta vesilesiyle ülkemizde ve okulumuzda kitap okuma alışkanlığına, bilgiye ve öğrenmeye olan ilginin artmasını temenni ediyorum.”

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