MHP İl Başkanı Yusuf Garip’ten Ramazan mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, 11 ayın sultanı Ramazan ayının başlaması dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Ramazan ayının Denizlili hemşehrilerim başta olmak üzere, milletimize, tüm İslam alemine güzellikler ve huzur getirmesini temenni ediyorum” dedi.



MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip, Ramazan ayının İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini dileyerek, yayımladığı mesajında şu sözlere yer verdi; “Hoşgörünün, muhabbetin, merhametin ve rızkın bol olduğu, rahmet, mağfiret ve bereket ayı, 11 ayın sultanı Ramazan ayını karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bereket ve bolluğun arttığı; sabır, merhamet ve paylaşmanın da doruklara çıktığı Ramazan ayında, bizlere düşen de yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini en güzel şekilde yaşayıp yaşatmaktır. Korona virüs salgını nedeniyle özlemle beklediğimiz iftar sofralarımızı yeniden kuracak ve kucaklaşacak olmanın heyecanı içindeyim. Tüm toplumuzda Ramazan ayında küslüklerin ve dargınlıkların, sona ermesini temenni ediyorum. Dostluğun, kardeşliğin ve sevginin olduğu her yerde güzellikler olur. Bizlere düşen de bu mübarek ayda kırık kalpleri tamir etmektir. Allah'ım bu mübarek ayda yapmış olduğumuz ibadetleri ve hayırları kabul eylesin. Dünyada akan kan ve gözyaşının durmasını, Ramazan Bayramına sağlık, mutluluk ve huzurla erişebilmeyi Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum.”

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