PAÜ toplu iş sözleşmesi ek protokolünü imzaladı Ek Protokol çerçevesinde ücretlerde iyileştirilmeye gidildi

Pamukkale Ünüversitesi Rektörlüğü ile Öz Sağlıkİş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi ek protokolü imzalandı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Öz Sağlıkİş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Adem Yavuz tarafından imzalanan ek protokol ile yürürlükte olan toplu iş sözleşmesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 20212022 dönemi Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü’ne uyumlu hale getirildi.



Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörlüğü’ne bağlı 17 Nolu Sağlık ve Sosyal Hizmetler işkolunda çalışan işçiler adına 01 Eylül 2020 31 Aralık 2022 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü’ne uyumlu hale getirildi. Ek protokol, mevcut protokolün tarafları; PAÜ Rektörlüğü ile Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (Öz Sağlıkİş) arasında imzalandı. Yapılan ek protokol çerçevesinde, Öz Sağlıkİş Sendikasına üye işçilerin; taban ücret, sosyal yardım, giyim ve koruma malzemesi yardımı ücretlerine ilişkin konularında iyileştirmelere gidildi. Ek protokol, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Öz Sağlıkİş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Adem Yavuz tarafından imzalandı.



“İşçilerin yüzlerinin, bir nebze daha gülmesine vesile olmaktan dolayı memnunuz”

İmza töreninde konuşan Öz Sağlıkİş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Adem Yavuz PAÜ Hastanelerinde çalışan işçilerin yüzlerinin bir nebze daha gülmesine vesile olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, sendika olarak kamu kurumlarında çalışan tüm personelin mutlu olmasını istediklerini söyledi. Kurumlar ve işçilerin her zaman ortak bir paydada buluşmasını amaçladıklarını dile getiren Yavuz, sürecin yürütülmesine katkı koyan başta Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan olmak üzere Hastane Yönetimi’ne teşekkürlerini iletti.



“İşçilerimiz için tüm imkanlarımızı zorluyoruz”

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan işçilerin alacakları ücretler konusunda her zaman tüm imkânlarını sonuna kadar zorladıklarını ifade ederken, şu an imzalanan ek protokolle bu çabalarına bir miktar daha katkı sağladıklarını belirtti. İşçilerin refahı ve mutluluğu için ellerinden gelen çalışmaları yapmaya devam edeceklerini hatırlattı. Ek protokol çercevesinde işçilere ödenecek ek ücretlerin aylara dağıtılarak ödeneceğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Kutluhan, ek protokolün hazırlanması ve yürürlüğe girmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Protokolün PAÜ Hastaneleri bünyesinde yoğun emek harcayan işçiler için hayırlı olması temennisinde bulundu. Günün anısına, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile tören sona erdi.

