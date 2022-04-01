Orucu kilo vermek için tutmayın Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz, Ramazan ayı beslenmesi konusunda ipuçları verdi

Ramazan ayı yaklaşırken nasıl besleneceğimiz konusunda sağlıklı ipuçları veren Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz Ülkü, orucu bir kilo verme yöntemi olarak görenleri uyararak, Ramazan ayında hareket etmiyor iseniz verilen kilolar kas ve su kaybı olacaktır diye belirtti.



Ramazan ayına sayılı günler kala oruç tutacaklar için doğru beslenme konusunda uyarılarda bulunan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz Ülkü, kilo verme amacı ile oruç tutmayı önermediklerini söyledi. İftar ve sahurda tüketebilecek besinlere değinen Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz Ülkü, “Oruç döneminde kilo verenler kadar kilo alanları da görebiliyoruz. Diyetisyen kontrollünde bu süreçte kilo verebilmek de mümkün ama sadece kilo vermek için oruç tutmayı önermiyoruz. Çünkü orucun amacı farklı. Mümkün olduğunca yani ekstra bir durum olmadığı sürece sahura kalkılmasını öneriyoruz. Sahura kalkılmadığı takdirde gece yiyip yatan grupta iftar ile sahur yemeği arasında çok kısa bir zaman dilimi oluşuyor. Bu da metabolizmayı olumsuz yönde etkiliyor. O yüzden muhakkak sahura kalkılması gerekiyor. İftar ile sahur arası ne kadar uzun olur ise metabolizma açısından o kadar iyi olacaktır” dedi.



“Sahurda yağlı, salçalı, tuzlu, baharatlı besinler tüketilmemeli”

Sahurda özellikle tüketilmemesi gereken besinlerin kişiyi susatacak besinler olduğuna değinen Elif Topuz Ülkü, “Gün boyu bizi tok tutacak besinleri tercih etmemiz gerekiyor. Bunların başında protein grubu yer alıyor. Yumurta, peynir, tam buğday ekmeğiyle yapılmış kepekli bir tost, yulaf, yoğurt veya 1 kase taze meyvelerden yapılmış bir karışım tercih edilebilir. Bunların aksine susatacak grupta yer alan yağ giren kızartma, salçalı veya iftardan kalan yemeklerin tüketilmesini çok fazla tavsiye etmiyoruz. Özellikle baharat, acı ve tuzlu grubun tercih edilmemesi gerekiyor” dedi.



“Su tek seferde değil yudum yudum tüketilmeli”

Ramazan ayında su tüketiminin önemine de değinen Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz, şu tavsiyelerde bulundu:

“Sahurda en az yarım litre tüketilmeli. Tek seferde içildiğinde şişkinlik ve hazımsızlık yapacağından yudum yudum tüketilmesini öneriyoruz. İftarla birlikte yatana kadar 1 1,5 litrenin tamamlanmasını istiyoruz. Minimum 1,5 litre ama fiziksel aktivite gibi ekstra su tüketilmesinin artırılması gereken bazı durumlarda 2 ila 2,5 litrenin üzerine çıkılmasını tavsiye ediyoruz”.



“Rahatsızlığı olanlar oruç öncesi mutlaka doktoruna danışmalı”

Başta şeker ve tansiyon olmak üzere metabolik hastalığı olanların oruç tutmaya başlamadan önce mutlaka doktoruna danışması gerektiğine dikkat çeken Elif Topuz Ülkü, iftar sofralarında dikkat edilmesi gerekenler hakkında şu uyarılarda bulundu: “İftara öncelikle iftariyeliklerle başlanması gerekiyor ve belki ardından bir çorba tüketimi olabilir ama ondan sonra mümkün olduğunca bir 10 dakika ara verilmesi gerekiyor. Bu süreçte şeker ve tansiyon dengesi sağlanmış olacaktır. Daha sonra bütün besin gruplarını içeren bir tabak düşünebiliriz. Kırmızı veya beyaz et yanında muhakkak bir haşlama veya zeytinyağlı sebze, ayran, yoğurt ya da cacık tüketilebilir. İftar soframızda salatanın da yer almasına özen göstermeliyiz. Belki bu salataya baklagil eklenerek içeriği zenginleştirilebilir. İftar sonrası tatlı tercihlerinizi şerbetli değil sütlü veya meyveli tatlıların tercih edilmesi gerektiğini ve porsiyon ölçüsüne dikkat edilmesi gerekiyor"

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