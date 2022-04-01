Enderun usulü teravih namazlarına bu Ramazan da devam edilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enderun usulü teravih namazlarına bu Ramazan da devam edilecek

İHA

Enderun usulü teravih namazlarına bu Ramazan da devam edilecek

Denizli’de 5 yıldır Ramazan aylarında Enderun Usulü teravih namazı kılınması uygulaması pandemi yasakları nedeniyle 2 yıldan bu yana kılınamıyordu. İl Müftüsü Mehmet Aşık, Enderun Usulü teravih namazlarının bu yıl Ramazan ayında kılınmaya devam edileceğini söyledi.

Ramazan ayı ve müftülük tarafından yapılan hazırlıklarla ilgili basın toplantısı düzenleyen İl Müftüsü Mehmet Aşık, beş yıl sürekli teravih namazlarının Enderun usulüyle kılındığını ancak pandemi yasakları nedeniyle iki yıl ara verilen teravih namazlarının bu yıl Enderun usulüyle de kılınacağını söyledi. 2015 yılında Denizli’de göreve başladığını 2016 yılında da Enderun usulüyle teravih namazlarının kılınması uygulamasını Denizli’de başlattıklarını anlatan İl Müftüsü Aşık, “Enderun Usulü Teravih ve Cumhur Müezzinliğini, şehrimizde yaşatmaya çalışıyoruz. 5 yıl üst üste bu geleneği yaşattık ancak pandemi yasakları nedeniyle ara vermek zorunda kaldık. Bu Ramazan İnşallah Enderun Usulü Teravih ve Cumhur Müezzinliği uygulaması şehrimizde devam edecek. Bu tür Ramazan geleneklerimiz yaşatılmalıdır. Geçmişi Osmanlı Sarayı'nın entelektüel yüzü Enderun'a dayanan, Ramazan ayına özel 'Teravih Tertibi ve Cumhur Müezzinliği' uygulamasının gelecek kuşaklara aktarılması, ibadet hayatımızdaki kültürel zenginliğin tanıtılması ve ihyasına önemli bir katkı sunacaktır. Enderun usulü teravih namazı bu yıl kentin farklı noktalarında bulunan 4 camimizde kılınacak. Bu camilerimiz 2 Nisan’da Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii, 9 Nisan da Üçler Hilal Cami, 16 Nisan da Karahayıt Fatih Baba Camii ve 30 Nisan’da Delikliçınar Yeni Camisi” dedi.

1235 camide hazırlıklar tamamlandı
Denizli’de il ve ilçelerdeki 1235 camide Ramazan ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını anlatan Müftü Aşık, “Ramazanda Denizli de müftülük olarak yaptığımız hazırlıklar içinde en önemlisi irşat hizmetlerine devam edeceğiz. Cezaevlerinde din hizmetlerimiz devam edecek. Oraları ihmal etmeyeceğiz. Camilerde mukabeleler okunmaya devam edecek. 32 camide hatimle teravih namazı kılınacak. Üçü sabah namazı hatimle kılınacak. Tüm ilçelerde de camilerde hatimle teravih namazı kılınacak. Halkımızın Ramazan’da zekatı kime nasıl vereceğiyle ilgili kafasında bazı soru işaretleri oluşabiliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığımız sadece zekat için daire başkanlığı kurdu. İlçe müftülüklerimiz aracılığıyla zekat vermek isteyenlerinde zekatlarını makbuz karşılığında alacağız ve yine din görevlilerimiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtımın yapacağız. Zekat ferde ödenen bir paradır. Cami inşaatı, Kur an kursu inşaatı gibi yerlere zekat verilmez. Bu yıl fitre miktarı da 40 TL olarak belirlendi. 40 TL en alt limittir. 40 TL üstünün verilmesi daha uygundur” dedi.

Enderun Usulü Teravih nedir, nasıl kılınır?
Enderun Usulü Teravih Namazı, ismini Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Enderun Mektebi’nden almaktadır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde saraydaki Enderun Mektebi'nden çıkan hocaların kıldırdığı namaza günümüzde Enderun Usulü Teravih Namazı denilmektedir. Enderun Usulü Teravih namazının nasıl kılınacağı vatandaşlar tarafından merak edilen bir diğer konu oldu. İki şekilde kılınan Enderun Usulü Teravih namazının birincisinde imam, müezzinleri makam geçkileri ile yönlendirmektedir. İkincisinde ise makamlar arasındaki geçkileri müezzinler sağmaktadır. Buna göre ilk gecede geçkileri müezzinler sağlar. Namazda Fatiha'dan sonra okunan zammı sureler ise asla rastgele seçilmez. Manalarına bakılarak tertip edilirler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Merkezefendi'nin konuğu Türk Telekom
YEREL HABERLER Merkezefendi'nin konuğu Türk Telekom
Triatlonun yeni yetenekleri aranıyor Denizli’de lise öğrencilerine triatlon branşı anlatıldı
YEREL HABERLER Triatlonun yeni yetenekleri aranıyor Denizli’de lise ...
Kütüphane Haftasında PAÜ’de hakikat ve kütüphaneler konuşuldu
YEREL HABERLER Kütüphane Haftasında PAÜ’de hakikat ve kütüphaneler ...
Geleceğin yöneticileri Başkan Arslan ile buluştu Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan: “Gençlerimiz vatan ve millet sevgisi ile işlerini doğru yapsınlar”
YEREL HABERLER Geleceğin yöneticileri Başkan Arslan ile ...
Denizlispor düşme hattından çıkmak istiyor Denizlispor'un forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu: "Zor bir maç bizi bekliyor , ölüm maçı diyebiliriz"
YEREL HABERLER Denizlispor düşme hattından çıkmak ...
Orucu kilo vermek için tutmayın Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz, Ramazan ayı beslenmesi konusunda ipuçları verdi
YEREL HABERLER Orucu kilo vermek için tutmayın Özel Denizli Cerrahi ...
Çameli Belediyespor deplasmana hazırlanıyor
YEREL HABERLER Çameli Belediyespor deplasmana hazırlanıyor
Denizli’ye son 19 yılda 75 sulama tesisi kazandırıldı
YEREL HABERLER Denizli’ye son 19 yılda 75 sulama tesisi kazandırıldı
PAÜ toplu iş sözleşmesi ek protokolünü imzaladı Ek Protokol çerçevesinde ücretlerde iyileştirilmeye gidildi
YEREL HABERLER PAÜ toplu iş sözleşmesi ek protokolünü imzaladı Ek ...
MHP İl Başkanı Yusuf Garip’ten Ramazan mesajı
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Yusuf Garip’ten Ramazan mesajı
Kadın polisi metrelerce aracın kaputunda sürükleyen sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER Kadın polisi metrelerce aracın kaputunda sürükleyen ...
Çameli'nde mahalleler kozlarını filede paylaştı
YEREL HABERLER Çameli'nde mahalleler kozlarını filede paylaştı
Çarptığı polisi aracın üzerinde 200 metre taşıyan sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER Çarptığı polisi aracın üzerinde 200 metre taşıyan ...
DOSTEK Müdürü Dumlu; "Kütüphaneler toplumların kültür ve medeniyet hazinelerine açılan kapılardır"
YEREL HABERLER DOSTEK Müdürü Dumlu; "Kütüphaneler toplumların kültür ...
Denizlispor’da hedef 3 puan
YEREL HABERLER Denizlispor’da hedef 3 puan
Denizli’de Hedef 2022 YKS projesi çalıştay ve tanıtım sunumu gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Denizli’de Hedef 2022 YKS projesi çalıştay ve tanıtım ...
Aydem Enerji, 10 grup şirketiyle Türkiye'nin `En İyi İşverenleri Listesi'nde
YEREL HABERLER Aydem Enerji, 10 grup şirketiyle Türkiye'nin `En İyi ...
Türkiye’de revalide olan ilk hastane Denizli’de
YEREL HABERLER Türkiye’de revalide olan ilk hastane Denizli’de
Denizlispor'un tek hedefi ligde kalmak
YEREL HABERLER Denizlispor'un tek hedefi ligde kalmak
Merkezefendi Belediyesi Oda Orkestrası ve Korosu’ndan muhteşem konser
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesi Oda Orkestrası ve Korosu’ndan ...
Mehmet Uz: “Ligde kalma yolunda tüm gücümüzü ortaya koyduk” Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: “Denizlispor’un başarısı bu şehrin başarısı olacaktır”
YEREL HABERLER Mehmet Uz: “Ligde kalma yolunda tüm gücümüzü ortaya ...
Aydem Enerji, 10 grup şirketiyle Türkiye’nin En İyi İşverenleri Listesi’nde
YEREL HABERLER Aydem Enerji, 10 grup şirketiyle Türkiye’nin En İyi ...
Voleybol grup birinciliği heyecanı Denizli'de yaşanacak
YEREL HABERLER Voleybol grup birinciliği heyecanı Denizli'de ...
PAÜ bilgi güvenliği denetimlerini başarıyla tamamladı
YEREL HABERLER PAÜ bilgi güvenliği denetimlerini başarıyla tamamladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.